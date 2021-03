3月11日(木)〜14日(日)B&B Italia Tokyoでは、数量限定で人気パティシエが創るB&B Italia Tokyoオリジナルフレーバーの数量限定サブレを発売。お家での”時間の価値を高める”インテリアと合わせた現代アートの展示販売もおこなう。



B&B Italia Tokyo <PAYSAGE ・ 現代アート特別販売会>

B&B Italia Tokyoでは、3月11日(木)~14日(日)の期間、数々の名店でシェフパティシエを歴任した江藤英樹氏が創るPAYSAGE(ペイサージュ) × B&B Italia Tokyoオリジナル限定フレーバーサブレの特別販売をおこなう。新たな春の時間を彩る限定サブレとインテリア空間を豊かにする現代アートのご提案となる。



B&B Italiaの家具に身を委ね、アートを鑑賞し、ティータイムを過ごす。そんな"時間の価値を高める"過ごし方をイメージし、楽しんでいただけるイベントとなっている。



会期:2021年3月11日(木)〜3月14日(日) 営業時間 11:00-18:00

会場:B&B Italia Tokyo (〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F)

問い合わせ:03-3401-3837 / 0120-595-591 / info@bebitalia.co.jp



B&B Italia Tokyo × PAYSAGE



B&B Italiaオリジナル限定フレーバーにはイタリアを代表する食材を採用(チョコラート、ピスタチオ、テ・リモーネ、ノチョーラ・バッカの4種) 価格:4,500円(税抜) 内容量:300g

※イベント期間中の数量限定、B&B Italia Tokyo店舗のみでの販売となります。

※ご購入希望の方は下記申し込みフォームよりご登録ください。



事前お申し込みはこちら → https://forms.gle/AzBnYPkGMuGUr8jYA

事前申込みは3月8日(月)までとさせていただきます。また、なくなり次第販売は終了とさせていただきます。



PAYSAGE<ペイサージュ> by 江藤 英樹

江藤 英樹 Hideki Eto

虎ノ門 unis / Chef Patissier、Social Kitchen TORANOMON / Director

1985年 埼玉生まれ。辻調グループフランス校卒業後、フランス・ラナプール「L'OASIS」カンヌ「Villa des Lys」にて修行。「BEIGE Alain Ducasse TOKYO」にて、経験を積み「DOMINIQUE BOUCHET TOKYO」「SUGALABO」「THIERRY MARX」など数々の名店でシェフパティシエを歴任。レストランのパティシエとして、デセールを任されてきた気鋭のデセール職人。2020年「unis」のシェフパティシエ「Social Kitchen」プロデューサーに就任。自身のブランド「PAYSAGE」を始動し、サロン・デュ・ショコラ2021にも参加。 江藤 英樹 Hideki Eto





現代アート作品のご紹介

銀座 蔦屋書店

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案する銀座 蔦屋書店。本イベントでは「日常を彩るポップアート」をテーマに国内外の現代アート作品をご紹介する。



森 浩史:1977年東京都生まれ。2013年東京藝術大学大学院美術研究科油画技法・材料修士課程を修了。サブカルチャーと美術史上の名画のイメージをリミックスし、最新の技術を駆使して特有なテクスチャーを持つ作品に仕上げている。







アレックス・カッツ:NYポップアートの巨匠。シンプルな色とアウトラインで知られ、その特徴的なポートレイトは60年代から脚光を浴びているアメリカの美術家。その作品はイギリスのテート・モダン、ニューヨーク近代美術館に収蔵されている。





(作家、作品に関するお問い合わせは ginza.crm@ccc.co.jp までお願いいたします)





THE CLUB

GINZA SIX 6階に位置するアートギャラリー。丁寧なキュレーションのもと、アジアではまだ目にする機会が少ないコンテンポラリーアーティストを中心に、時代や分野を超えた展示を行う。2017年開設。



デタニコ レイン Detanico Lain



デタニコ レイン:パリを拠点に活動するフランス系ブラジル人作家のアーティストデュオ。その作品はフランスのパレ・ド・トーキョーやグラン・パレ、スウェーデンのストックホルム近代美術館などで展示され、2019年10月にはルーヴル美術館の別館であるルーヴル・ランスの修復センターにも収蔵されている。



(作家、作品に関するお問い合わせは info@theclub.tokyo までお願いいたします。)