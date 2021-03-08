コスプレイヤー篠崎こころが2月28日、自身のTwitterを更新しチャイナ服姿を披露した。
篠崎は「けしからんチャイナ」とツイートし、胸元あらわなチャイナ服コスプレを披露。この投稿にファンからは「本当にけしからん」「ロングのこころさんもめっちゃ可愛いです」といった声が寄せられた。
けしからんチャイナ🐼 pic.twitter.com/H7lTX4UyJf— 篠崎こころ (@kokoro777pp) February 28, 2021
（C）PPエンタープライズ
2021/03/08 17:00
コスプレイヤー篠崎こころが2月28日、自身のTwitterを更新しチャイナ服姿を披露した。
篠崎は「けしからんチャイナ」とツイートし、胸元あらわなチャイナ服コスプレを披露。この投稿にファンからは「本当にけしからん」「ロングのこころさんもめっちゃ可愛いです」といった声が寄せられた。
けしからんチャイナ🐼 pic.twitter.com/H7lTX4UyJf— 篠崎こころ (@kokoro777pp) February 28, 2021
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