秦 基博、ベストアルバムより「さよならくちびる」先行配信＆9年振り全国ツアー開催

秦 基博が、2021年3月17日発売の弾き語りベストアルバム『evergreen2』より、収録曲「さよならくちびる」を3月8日先行配信した。



楽曲「さよならくちびる」は、映画『さよならくちびる』(2019年公開)主題歌として、秦が小松菜奈、門脇麦演じるギターデュオ・ハルレオのために書き下ろした1曲。アルバム『evergreen2』制作に向け開催した楽曲リクエスト企画で1位を獲得し、秦基博の弾き語りVer.として収録されている。さらには、9年振りとなる弾き語りでの全国ツアー「GREEN MIND 2021」の開催を発表。今回は最大規模となる全27公演となっている。



関連記事:失敗を繰り返す人たちの物語、映画『さよならくちびる』ハルレオ誕生秘話





<リリース情報>



秦基博

「さよならくちびる」



配信・ダウンロード:

https://MotohiroHata.lnk.to/SayonaraKuchibiru







秦基博

弾き語りALBUM『evergreen2』



通常盤(2CD)

品版:UMCA-10079/80

価格:3200円(税別)

初回限定盤(2CD +Blu-ray)

品版:UMCA-19064

価格:6700円(税別)※三方背スリーブケース仕様

収録曲

[Disc1]

1. 泣き笑いのエピソード

2. Tell me, Tell me

3. 在る

4. Raspberry Lover

5. 仰げば青空

6. 花

7. 終わりのない空

8. 70 億のピース

9. スミレ

10. Q & A 11. 水彩の月

[Disc2]

1. さよならくちびる

2. 綴る

3. 新しい歌

4. 五月の天の河

5. プール

6. 告白

7. Sally

8. 恋の奴隷

9. やわらかな午後に遅い朝食を 10. 風景

-Blu-ray- 初回限定盤のみ収録

「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 - コペルニクス -」

・天動説

・9inch Space Ship ・グッバイ・アイザック ・トラノコ

・漂流

・仰げば青空

・Joan ・メトロ・フィルム ・在る

・Lost

・Raspberry Lover ・鱗(うろこ)

・アース・コレクション ・スミレ ・キミ、メグル、ボク

・ひまわりの約束 ・Rainsongs

・Overture ~Copernicus~ ・地動説

・LOVE LETTER ・スプリングハズカム

・花

-封入特典- 全形態共通

秦 基博 2021.5.4「evergreen2」購入者限定スペシャル配信イベント 観覧シリアルコード ※初回プレス分のみ封入

-店舗別特典-

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:コルクコースター

・UNIVERSAL MUSIC STORE:ポストカード(絵柄 A)

・その他店舗:ポストカード(絵柄 B)

アルバム特設サイト:

https://sp.universal-music.co.jp/hata-motohiro/evergreen2/



<イベント情報>







「秦 基博 GREEN MIND 2021」



2021年4月27日(火)栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

2021年4月30日(金)福岡・福岡サンパレスホール

2021年5月2日(日)熊本・熊本城ホール メインホール

2021年5月7日(金)長野・まつもと市民芸術館

2021年5月9日(日)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

2021年5月13日(木)京都・ロームシアター京都 メインホール

2021年5月15日(土)和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

2021年5月22日(土)岩手・岩手県民会館 大ホール

2021年5月26日(水)神奈川・神奈川県民ホール

2021年5月29日(土)山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2021年6月2日(水)大阪・オリックス劇場

2021年6月3日(木)大阪・オリックス劇場

2021年6月8日(火)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2021年6月18日(金)広島・広島文化学園 HBG ホー

2021年6月20日(日)鳥取・米子コンベンションセンター BIGSHIP

2021年6月23日(水)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年6月25日(金)三重・三重県文化会館 大ホール

2021年6月29日(火)東京・中野サンプラザホール

2021年6月30日(水)東京・中野サンプラザホール

2021年7月4日(日)滋賀・滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール

2021年7月7日(水)香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

2021年7月9日(金)高知・高知県立県民文化ホール

2021年7月15日(木)新潟・新潟テルサ

2021年7月17日(土)石川・北陸電力会館本多の森ホール

2021年7月20日(火)宮城・仙台サンプラザホール

2021年7月24日(土)東京・LINE CUBE SHIBUYA

2021年7月25日(日)東京・LINE CUBE SHIBUYA

料金:全席指定 7150円(税込)

■オフィシャルファンクラブ『Home Ground』チケット先行受付実施

受付期間:2021年3月8日(月)18:00 〜 2021年3月21日(日)23:59

※上記申込期間にファンクラブ『Home Ground』に入会いただくとチケット申込いただけます。締切間際のご入会・ご継続の方は、チケット申込に間に合わない場合がありますのでご注意ください。https://www.home-ground.tv/

※各公演の詳細はオフィシャルホームページへ:https://www.office-augusta.com/hata/



