昨年10月7日に亡くなった作曲家・筒美京平のコンピレーションアルバム4作品が4月14日にリリースされる。

コンピレーションアルバムは、ソニー・ミュージックダイレクト、日本コロムビア、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、日音、筒美音楽事務所の6社が共同で制作。「筒美京平 TOP 10 HITS 1967-1973」「筒美京平 TOP 10 HITS 1974-1980」「筒美京平 TOP 10 HITS 1981-1985」「筒美京平 TOP 10 HITS 1986-2006」と題された4作が発売される。この4作にはヒットチャートのトップ10にランクインした筒美の楽曲約200曲の中から、厳選された79曲が年代別に収録される。「筒美京平 TOP 10 HITS 1967-1973」にタブレット純、「筒美京平 TOP 10 HITS 1974-1980」にクリス松村、「筒美京平 TOP 10 HITS 1981-1985」に半田健人、「筒美京平 TOP 10 HITS 1986-2006」にスージー鈴木が書き下ろしたライナーノーツが付属する。また対象店舗で4作品を同時購入した人に先着でチケットホルダーがプレゼントされる。

また4月17、18日に東京・東京国際フォーラム ホールA で、コンサート「~筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト~ ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート」が開催されることが決定。第1弾出演アーティストとして浅田美代子、稲垣潤一、郷ひろみ、松崎しげるら計25組がラインナップされた。出演アーティストは今後も追加される。併せて演奏曲目とバンドメンバーも発表された。

V.A.「筒美京平 TOP 10 HITS 1967-1973」収録曲

01. 渚のうわさ / 弘田三枝子

02. バラ色の雲 / ヴィレッジ・シンガーズ

03. さよならのあとで / ジャッキー吉川とブルー・コメッツ

04. スワンの涙 / オックス

05. ブルー・ライト・ヨコハマ / いしだあゆみ

06. あなたならどうする / いしだあゆみ

07. 雨がやんだら / 朝丘雪路

08. また逢う日まで / 尾崎紀世彦

09. さらば恋人 / 堺正章

10. 真夏の出来事 / 平山三紀

11. 17才 / 南沙織

12. 雨の日のブルース / 渚ゆう子

13. 誰も知らない / 伊東ゆかり

14. 雨のエアポート / 欧陽菲菲

15. ひまわりの小径 / チェリッシュ

16. 男の子女の子 / 郷ひろみ

17. オレンジの雨 / 野口五郎

18. 赤い風船 / 浅田美代子

19. わたしの彼は左きき / 麻丘めぐみ

20. 色づく街 / 南沙織

V.A.「筒美京平 TOP 10 HITS 1974-1980」収録曲

01. 恋の風車 / チェリッシュ

02. こころの叫び / 野口五郎

03. しあわせの一番星 / 浅田美代子

04. よろしく哀愁 / 郷ひろみ

05. 甘い生活 / 野口五郎

06. ひとり歩き / 桜田淳子

07. 誘われてフラメンコ / 郷ひろみ

08. ロマンス / 岩崎宏美

09. 木綿のハンカチーフ / 太田裕美

10. 未来 / 岩崎宏美

11. 九月の雨 / 太田裕美

12. 東京ららばい / 中原理恵

13. 飛んでイスタンブール / 庄野真代

14. リップスティック / 桜田淳子

15. たそがれマイ・ラブ / 大橋純子

16. 魅せられて / ジュディ・オング

17. セクシャルバイオレットNo.1 / 桑名正博

18. 勇気があれば / 西城秀樹

19. 悲しき友情 / 西城秀樹

20. スニーカーぶる~す / 近藤真彦

V.A.「筒美京平 TOP 10 HITS 1981-1985」収録曲

01. E気持 / 沖田浩之

02. ギンギラギンにさりげなく / 近藤真彦

03. センチメンタル・ジャーニー / 松本伊代

04. 原宿キッス / 田原俊彦

05. ドラマティック・レイン / 稲垣潤一

06. 夏色のナンシー / 早見優

07. まっ赤な女の子 / 小泉今日子

08. エスカレーション / 河合奈保子

09. UNバランス / 河合奈保子

10. ト・レ・モ・ロ / 柏原芳恵

11. ヤマトナデシコ七変化 / 小泉今日子

12. Romanticが止まらない / C-C-B

13. 卒業 / 斉藤由貴

14. あなたを・もっと・知りたくて / 薬師丸ひろ子

15. 夏ざかりほの字組 / Toshi & Naoko

16. Lucky Chanceをもう一度 / C-C-B

17. 情熱 / 斉藤由貴

18. なんてったってアイドル / 小泉今日子

19. BE-BOP-HIGHSCHOOL / 中山美穂

20. 仮面舞踏会 / 少年隊

V.A.「筒美京平 TOP 10 HITS 1986-2006」収録曲

01. 1986年のマリリン / 本田美奈子

02. WAKUWAKUさせて / 中山美穂

03. ないものねだりのI Want You / C-C-B

04. teardrop / 後藤久美子

05. さよならの果実たち / 荻野目洋子

06. 君だけに / 少年隊

07. 抱きしめてTONIGHT / 田原俊彦

08. リサの妖精伝説 / 立花理佐

09. 17才 / 森高千里

10. 好きよ / 田村英里子

11. ときめいて / 西田ひかる

12. 負けるなBaby!~Never give up / SMAP

13. 人魚 / NOKKO

14. TENCAを取ろう!-内田の野望- / 内田有紀

15. タイムマシーン / 藤井フミヤ

16. やめないで,PURE / Kinki Kids

17. Our Song / 安倍麻美

18. AMBITIOUS JAPAN ! / TOKIO

19. 恋のダウンロード / 仲間由紀恵 with ダウンローズ

~筒美京平 オフィシャル・トリビュート・プロジェクト~ ザ・ヒット・ソング・メーカー 筒美京平の世界 in コンサート

2021年4月17日(土)東京都 東京国際フォーラム ホールA

OPEN 16:00 / START 17:00



2021年4月18日(日)東京都 東京国際フォーラム ホールA

OPEN 16:00/START 17:00



<出演者>

麻丘めぐみ / 浅田美代子 / 伊東ゆかり / 稲垣潤一(4月17日のみ) / 岩崎宏美(4月18日のみ)/ 太田裕美 / 大友康平 / 大橋純子 / 郷ひろみ / ジュディ・オング / 庄野真代 / C-C-B / 中村雅俊 / 野口五郎 / NOKKO / 野宮真貴 / 早見優 / 平山三紀 / 藤井隆 / ブレッド&バター / 松崎しげる / 松本伊代 / 森口博子 / Little Black Dress / ROLLY / and more

演奏者:船山基紀(音楽監督・指揮)/ 中西康晴(Key) / 安部潤(Key) / 土方隆行(G) / 増崎孝司(G) / 吉川忠英(Acoustic Guitar) / 高水健司(B) / 山木秀夫(Dr) / 斉藤ノヴ(Percussion) / 大滝裕子(Cho) / 斉藤久美(Cho) / 吉川智子(Cho) / ルイス・バジェ(Trumpet) / 竹内悠馬(Trumpet)/ 鍵和田道男(Trombone)/ アンディ・ウルフ(Saxophone)/ 石亀協子(Strings)

演奏曲目(予定)

・青い地平線

・赤い風船

・甘い生活

・AMBITIOUS JAPAN!

・時代遅れの恋人たち

・セクシー・バス・ストップ

・セクシャルバイオレットNo.1

・センチメンタル・ジャーニー

・抱きしめてTONIGHT

・たそがれマイ・ラブ

・東京ららばい

・ドラマティック・レイン (4月17日のみ)

・飛んでイスタンブール

・夏色のナンシー

・にがい涙

・人魚

・ブルー・ライト・ヨコハマ

・また逢う日まで

・真夏の出来事

・魅せられて

・芽ばえ

・木綿のハンカチーフ

・よろしく哀愁

・リップスティック

・ロマンス(4月18日のみ)

・Romanticが止まらない

・Oneway Generation