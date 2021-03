宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」のミュージックビデオが本日3月8日24:00にYouTubeでプレミア公開される。

「One Last Kiss」は本日3月8日に公開された映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」テーマソング。MVは映画の監督である庵野秀明が手がけた。

また明日3月9日に配信、3月10日にCDとアナログ盤でリリースされる新作音源「One Last Kiss」の収録内容の詳細も発表された。本作には表題曲である「One Last Kiss」に加えて、過去の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズへの提供曲全曲を収録。宇多田が庵野監督のオファーを受けて、第1作のテーマソング「Beautiful World」をリメイクした「Beautiful World(Da Capo Version)」も収められることがわかった。なお宇多田が自身の楽曲をセルフカバーするのは今回が初となる。

宇多田ヒカル「One Last Kiss」収録曲

01. One Last Kiss

02. Beautiful World(Da Capo Version)

03. Beautiful World -2021 Remastered-

04. Beautiful World(PLANiTb Acoustica Mix)-2021 Remastered-

05. 桜流し -2021 Remastered-

06. Fly Me To The Moon(In Other Words)(2007 MIX)-2021 Remastered-

07. One Last Kiss(Instrumental)

08. Beautiful World(Da Capo Version)(Instrumental)