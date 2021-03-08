ヤフー、ECモールの「ベストストアアワード2020」受賞179店発表 「PayPayモール大賞」は「リカーBOSS」

ヤフーは3月5日、「PayPayモール」「Yahoo!ショッピング」に出店する店舗を総合的に評価し、優れた店舗を表彰する「ベストストアアワード2020」において、年間ベストストア179店舗を発表した。「PayPayモール大賞」には「リカーBOSS PayPayモール店」、「PayPayモール総合賞 1位」には「コジマPayPayモール店」、「Yahoo!ショッピング総合賞 1位」には「家電と住設のイークローバー」を選出した。



「ベストストアアワード2020」は、「PayPayモール」「Yahoo!ショッピング」に出店している全店舗を、2020年1月～12月の取扱高・成長率・顧客評価などの視点から総合的に評価し、優れた店舗を表彰するもの。



「PayPayモール総合賞」は、1位「コジマPayPayモール店」、2位「Joshin web」、3位「bookfan PayPayモール店」が受賞。さらに「PayPayモール」からは、2020年を代表する著しい成果をあげた店舗を表彰する「PayPayモール大賞」を選出しており、「リカーBOSS PayPayモール店」が受賞した。





「PayPayモール大賞」に「リカーBOSS PayPayモール店」を選出



「Yahoo!ショッピング 総合賞」は、1位「家電と住設のイークローバー」、2位「電子問屋」、3位「家電と住宅設備の取替ドットコム」が受賞した。





「Yahoo!ショッピング総合賞」1位は「家電と住設のイークローバー」



その他にも、「部門賞」（全30部門／各3店舗）、「新人賞」、「カスタマーケア賞」などの「特別賞」（全4部門／各1～3店舗）を「PayPayモール」「Yahoo!ショッピング」がそれぞれ選出した。



受賞店舗の詳細は、「ベストストアアワード2020」特集ページにて公開している。





【「ベストストアアワード2020」受賞店舗】（一部）



＜PayPayモール大賞＞

リカーBOSS PayPayモール店



＜PayPayモール 総合賞＞

1位：コジマPayPayモール店

2位：Joshin web

3位：bookfan PayPayモール店

4位：ヤマダデンキ PayPayモール店

5位：PREMOA PayPayモール店



＜Yahoo!ショッピング 総合賞＞

1位：家電と住設のイークローバー

2位：電子問屋

3位：家電と住宅設備の取替ドットコム

4位：ペットゴー ヤフー店

5位：アースコンタクト