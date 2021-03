サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は7日(日本時間8日)、カンザスシティ・ロイヤルズとのオープン戦に初登板。新天地デビュー戦で、2回4奪三振無失点の好投を披露した。米公式サイト『MLB.com』が同日伝えている。









ダルビッシュは初回、1番ウィット・メリフィールド内野手、2番アンドリュー・ベニンテンディ外野手を2者連続三振。3番アダルベルト・モンデシー内野手には右翼へ安打を運ばれたが、4番ホルヘ・ソレア外野手を見逃し三振と3つのアウトを全て三振で奪う立ち上がりを見せた。



続く2回は遊飛、遊ゴロで簡単に2死を奪うと、7番ライアン・マクブルーム内野手を空振り三振。危なげない投球で初登板を終えた。



この日のダルビッシュは、2回を投げ、被安打1、与四死球0、奪三振4、失点0の成績。防御率0.00となっている。



ダルビッシュは試合後、自身のTwitterを更新。「球の威力も制球も良かったです。また次に向けてしっかり調整します。」と綴った。



また、パドレスのラリー・ロスチャイルド投手コーチは、試合後の取材でダルビッシュの投球について、「非常に効果的だった。」と評価した。









【動画】ダルビッシュ有、新天地デビューの4奪三振!

パドレスの公式Twitterより



This is going to be fun, . 😏

— San Diego Padres (@Padres)