YUKI、最新アルバムを引っ提げ全国12都市を巡るホールツアー開催

YUKIが、2021年5月2日より「YUKI concert tour ”Terminal G” 2021」を開催することを発表した。



2019年に開催された「YUKI concert tour ”trance/forme” 2019」以来、約2年振りとなる今回のコンサートツアー。今回のは、4月28日にリリースする2年ぶりの最新アルバム『Terminal』を引っ提げて全国12都市24公演で開催される。チケット販売の情報などは、公式サイトで随時更新予定。





<ライブ情報>



「YUKI concert tour ”Terminal G” 2021」



2021年5月22日(土)神奈川県 厚木市文化会館 大ホール

2021年5月23日(日)神奈川県 厚木市文化会館 大ホール

2021年5月28日(金)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2021年5月29日(土)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2021年6月5日(土)広島県 上野学園ホール

2021年6月6日(日)広島県 上野学園ホール

2021年6月17日(木)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年6月18日(金)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年7月3日(土)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2021年7月4日(日)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2021年7月17日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2021年7月18日(日)宮城県 仙台サンプラザホール

2021年7月31日(土)石川県 本多の森ホール

2021年8月1日(日)石川県 本多の森ホール

2021年8月23日(月)大阪府 フェスティバルホール

2021年8月24日(火)大阪府 フェスティバルホール

2021年9月4日(土)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2021年9月5日(日)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2021年9月10日(金)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年9月11日(土)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年9月21日(火)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2021年9月22日(水)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2021年10月9日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2021年10月10日(日)東京都 東京ガーデンシアター



<リリース情報>



YUKI

最新アルバム『Terminal』



発売日:2021年4月28日(水)

初回生産限定盤(CD+DVD/紙ジャケット仕様):3800円(税抜)

通常盤(CD):3000円(税抜)







YUKI

両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』



発売日:2021年3月24日(水)

初回仕様限定盤(紙ジャケット仕様)

品番:ESCL-5489

価格:1200円(税抜)



=収録曲=

Baby, its you

My lovely ghost



YUKI Official Site:http://www.yukiweb.net/