木村拓哉 インスタで話題の「MOVIE Tシャツ」着用理由を明かす「胸を張って仕事をしている先輩を見て、“カッコイイな！” と思って単純に影響されて」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。2月28日(日)の放送では、木村のInstagramを見たリスナーからのメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>キャプテン(※本番組での木村の呼称)のインスタ投稿「MOVIE Tシャツシリーズ」が大好きです。観たことのない映画もありますが、キャプテンが僕の好きな映画のTシャツを着ているときはテンションが上がります。なかでも、『トレインスポッティング』のTシャツのときは嬉しかったです。久々にサントラを聴きました。これからもキャプテンのMOVIE Tシャツ楽しみにしています!(男性 46歳)このメッセージに木村は、「(映画『マスカレード・ナイト』の)撮影クルーに“特機部”(撮影特殊機械を操作する部隊)がありまして。そこにいらっしゃるスタッフさんが、毎日(MOVIE Tシャツを)着ているんです。要は、映画の撮影現場に『俺、映画好きっす!』って胸を張って仕事をしている先輩がいるわけですよ。その人を見ていて、“カッコイイな!” と思って。単純に影響されて、“よしっ! 俺も映画の現場にいくときは着ていこう!”って思って、最近着ているんです」と、“MOVIE Tシャツ”の着用理由を明かします。続けて、「今は40枚ぐらい持っていますね。では、メールにもありました『トレインスポッティング』のサントラから、オープニングシーンが目に浮かんでくるような、この曲をお送りしましょう!」と語り、同作の冒頭で流れるイギー・ポップの「Lust For Life」をオンエアしました。次回3月14日(日)の放送は、お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さんと兼近大樹さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/