スーパー戦隊シリーズ初のノンストップミックス登場！視聴動画公開

スーパー戦隊シリーズの45作品目となる『機界戦隊ゼンカイジャー』の放送開始を記念して発売される、ノンストップミックスCD第一弾のジャケット写真が公開。さらに冒頭3曲を試聴できる動画が公開された。



2021年3月24日(水)に発売となるノンストップミックスCD第一弾は、スーパー戦隊シリーズ第1作目『秘密戦隊ゴレンジャー』から、第45作目 『機界戦隊ゼンカイジャー』までの主題歌を中心としたリミックスを収録。全国対象店にて購入した方に先着で、『スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX vol.1』のジャケット絵柄のステッカー(CDジャケットサイズ)をプレゼントする購入者特典も用意されている。



この度公開となったジャケ写イラストを手掛けたのは、マロン from RAB(リアルアキバボーイズ)。リミックスを手掛けたDJシーザー氏とマロン氏から、コメントも到着した。



◆コメント

<DJシーザー>

この度スーパー戦隊シリーズDJミックスをやらせていただきましたDJシーザーです!

制作中につい歌い出し何度も中断するほど身に染み込んだ名曲群を繋ぐ、DJ冥利に尽きる体験…本当に本当に光栄です!

本作のスペシャルな部分としてはまず音質や音圧が一定になるよう、エンジニアさんに全曲デジタルリマスタリングをお願いしてからミックスしていきました! ボリュームやイコライザを調整することなく聴いていただけます。

またグルーヴ感を出すため年代順ではなくBPMや曲調で曲順を決めていきました! 最初から最後まで一気に盛り上がれるミックスとなっております! ノリがよくテンション上げたい時やドライブに最適なCDです!

職場で、学校で、自宅で! できるだけでかい音で流してぶち上ってください! ゴーー‼︎



<マロン from RAB(リアルアキバボーイズ)>

本作にてジャケットのイラストを描かせていただきましたRAB(リアルアキバボーイズ)のマロンです!

スーパー戦隊シリーズという偉大な作品のイラストということで無茶苦茶緊張して描きました(笑) 誰しもが心の中にスーパー戦隊が生きていると思っていて、楽曲を聞くたびに熱い気持ちを思い出します。その熱い気持ちを筆に乗せ、今回のイラストを描き切りました!

あの時空気、匂い、感動をまた新鮮な気持ちで感じて頂けたらと思います。



また、冒頭3曲を試聴できる動画も公開。DJシーザー氏によるミックスで繋がっていく素晴らしく気持ちの良い流れをぜひ体感してほしい。



>>>ジャケット写真を見る



(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)石森プロ・東映 (C)東映