ヒプノシスマイクの舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.4-」の主題歌「Fight 4 Your Pride -Rule the Stage track.4-」が本日3月7日に配信リリースされた。

井手コウジが作詞作曲および編曲を手がけた本作では、イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュクの4ディビジョンのメンバーが初集結。約7分にわたり総勢12人がマイクリレーを繰り広げている。

なおABEMAでは、本日行われる「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.4-」の千秋楽の様子が、17:30より有料配信される。またHuluでは、この舞台の模様が全公演分配信されている。