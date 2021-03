家族で引越しor単身赴任…息子の友達関係を案じる母親に、若新雄純「お父さんが友達役をすればいい」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。2月18日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日紹介したのは、幼稚園児の息子を持つ母親から寄せられた転勤にまつわる相談です。* * *我が家は転勤族で、息子はまだ幼稚園生です。幼稚園でのほかの子どもたちとのかかわりを見るかぎり、新たにお友達をつくるのは難しいタイプだと思います。その姿を見て、この子には転園・転校は難しいのかな……と悩むようになりました。かといって、夫に単身赴任してもらうと、父親とのかかわりがなくなってしまう心配があります。家族優先で転勤についていくのか、お友達優先でいまから定住するべきか悩んでいます。この相談に対して若新は、「いまの時代の流れや環境から見ても、転勤に家族でついていっていいのではないかな」と提言。インターネットが普及している現代は、趣味の合う人をネットで見つけたり、転校後もLINEなどのSNSでつながることができるため、「身近なところで友達をつくらなくてはいけないというわけではなくなった」と言います。さらに現代の中高生の多くは、別々のクラスになったり、進学した学校が違ったりしても、友達とLINEでのグループのやり取りを継続しているため、「学校の教室は、ただ授業で勉強するための“箱”」という感覚に変わってきているのではないかと持論を展開。「ずっと一緒のところに住んで、そこで根付いた友達がいないといけないわけではない。むしろ今後、大人になってからも転職や移住などが当たり前の時代がくるから、子どもの頃から“転勤”を経験しておくのも悪くないと思う」と見解を示します。また、若新が大人になって疑問に思うこととして、「なぜ同級生や年齢が近い人と友達をつくらされてきたのか? 友達が“誰か”ということが問題なのではなくて、年齢が離れていようがなんだろうが、誰かとの友情のような関係性をちゃんと体験することのほうが大事」と主張します。相談女性は、息子が新たに友達をつくるのは難しいタイプであることを悩みとして挙げていましたが、「家族優先で転勤についていって、お父さんが率先して友達役をすればいいのでは」と提案。また、若新は自身の父親との関係を振り返り、普段は父親ぶる存在を煙たく思っていたものの、「友達感覚でなにかを一緒にしてくれたときには、“お父さんっていいな”と思った。お父さんが友達というのは変かもしれないけど、友情に近いような関係を感じられたときに初めて、“相談したい”とか“アドバイスをもらいたい”と思うようになった」と振り返ります。「“父親らしく”にこだわり過ぎず、転勤するのであれば、お父さんが(子どもの)友達になって、『何回引っ越しても、お父さんは友達なんだから、学校で友達ができなくても心配しなくていい。ここに絶対に切れない友情が1つあるんだから』と言ってあげるほうがいいのでは? ネット社会だから、大人になるにつれて趣味や気の合う友達はいつでもどこでも見つけられるはず」とアドバイスを送りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286