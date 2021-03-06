TVアニメ「スーパーカブ」の放送開始日が4月7日に決定した。
AT-Xで4月7日23時に、TOKYO MXとKBS京都で同日25時35分に放送がスタート。その後テレビ愛知で4月8日より毎週木曜日26時35分、BS11で毎週金曜日4月9日25時からオンエアされる。
トネ・コーケンの小説を原作とするアニメ「スーパーカブ」は、両親を亡くし、友達も趣味も持たない女子高生・小熊が、ある日中古のスーパーカブを手に入れたことから始まる青春ストーリー。小熊役は夜道雪が演じ、礼子役で七瀬彩夏、恵庭椎役で日岡なつみも出演する。
TVアニメ「スーパーカブ」
放送情報
AT-X：2021年4月7日（水）より毎週水曜日23:00～ ※リピート放送あり。
TOKYO MX：2021年4月7日（水）より毎週水曜日25:35～
テレビ愛知：2021年4月8日（木）より毎週木曜日26:35～
KBS京都：2021年4月7日（水）より毎週水曜日25:35～
BS11：2021年4月9日（金）より毎週金曜日25:00～
スタッフ
原作：トネ・コーケン
イラスト：博（角川スニーカー文庫 刊）
監督：藤井俊郎
シリーズ構成、脚本：根元歳三
キャラクターデザイン：今西亨
色彩設計：大西峰代
美術監督：須江信人
美術設定：多田周平
ボード制作：横山淳史
背景：草薙
3DCG制作：スタジオKAI
3DCG制作協力：TypeZERO
2Dデザイン・特効効果：チップチューン
撮影監督：浅川茂輝
撮影：Raretrick
編集：齋藤朱里
音楽：石川智久、ZAQ
音楽制作：バンダイナムコアーツ
協力・監修：本田技研工業株式会社
制作：スタジオKAI
製作：ベアモータース
キャスト
小熊：夜道雪
礼子：七瀬彩夏
恵庭椎：日岡なつみ
(c)Tone Koken,hiro/ベアモータース