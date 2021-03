声優・高槻かなこ「言葉の繋がりを意識して歌った気がします」セルフカバー楽曲へのこだわりを明かす

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。2月27日(土)の放送は、3月3日(水)にリリースされた初のアニソンカバーシングル「King of Anison EP1」の制作エピソードを語りました。2020年10月に「Anti world」でシングルデビューを果たした高槻かなこが、3月3日(水)に初のアニソンカバーシングル「King of Anison EP1」をリリースしました。こちらは、アニソン大好きな高槻が、自らセレクトした選曲をオリジナルアレンジで聴かせる待望の作品で、自身の「Anti world」をバラードアレンジでセルフカバーしているほか、坂本真綾さんの「プラチナ」(NHK『カードキャプターさくら』オープニングテーマ)、TK from 凛として時雨の「unravel」(TVアニメ「東京喰種トーキョーグール」OPテーマ」の3曲が収録されます。発売直前の心境を「いや~、まだ全然実感がないんですけど、とにかく、映像と一緒に早く観て欲しいなと思っています」と語る高槻。番組でも以前オンエアした「Anti world (King of Anison ver.)」には、リスナーからも「しっとりとしたメロディーラインに、熱い想いを語りかけるような優しい高槻さんの歌声がベストマッチしている」など、たくさんの感想が寄せられました。高槻:「Anti world (King of Anison ver.)」はキーを少し下げてバラードバージョンにしてます。アレンジもかなりこだわって作っていますので、同じ曲だけど私の感情の入れ方とか、いつもの速いロックな感じとは歌い方もかなり変えているので、また違う曲としても楽しんでもらえるかなぁと思います。夕暮れ時とかに聴いてほしい曲ですね。歌い方にもバラードアレンジらしい工夫が!高槻:“言葉の一つひとつをしっかりと歌っています”。歌詞は自分で書いているけど、原曲の「Anti world」は、あまり言葉の意味を伝えないほうがカッコいいと思うときもあって、かなり語感で遊んでいる感じがあったけど、バラードとなると一つひとつの言葉がグッと届いていくから、すごく言葉の繋がりを意識して歌った気がします。ジャケットのアートワークは、収録3曲のイメージカラーをマーブル柄にして表現しています。高槻:今後EPが“1、2、3……”とずっと続いていくときに、(収録曲)3曲の色を毎回混ぜて“同じようなアートワークにしていきたいな”と思ってます。今回は「Anti world (King of Anison ver.)」が“赤と青”、「プラチナ」が“ピンクと水色”、「unravel」が“紫”という色感のイメージがあって。その曲のイメージの色をバーっと混ぜて、私の(愛称の)「“きんぐ”マーク=王冠」に入っている、というのを考えてみたんです。だから、アーティスト写真のほうも“マーブルのなかに私がいる”という感じ。回数を重ねていって、さらにいろんな色のバージョンを作っていけたらいいなと思って、先の展開も考えながらやっております。そんな「King of Anison EP1」ですが、おすすめはバンドとセッションしながら3曲を歌うレコーディング風景を収録したBlu-ray映像同梱の初回限定盤です。高槻:その映像を撮っているときに、私が歌っているものがCD音源として入っているんですよ。だから、ほぼほぼ一発録り。たしか1曲につき2回くらいしか本番がなくて、大挑戦だったなって。歌っている顔が観れるので、その映像を観てCDを聴いて、また映像を観て……って、何回も楽しんでもらえる気がします。撮影のために多くのカメラがあったそうですが、緊張はしなかったとか。高槻:バンドメンバーがいるときって、あまり緊張しないんですよ。だから、すごいグルーヴ感が生まれて。私はイヤモニのなかからバンドメンバーの音を聴いているんだけど、その音に没頭できて、すごく楽しかった。その“楽しい!”っていう顔が存分に出てるのが「プラチナ」ですね。ほかの曲がシリアスな感じだから楽しい感は出せなかったんだけど、「プラチナ」はとにかく楽しくて。撮っているときも、スタッフさんやメイクさんから「かなこちゃん、めっちゃ楽しそうだったじゃん」って言われました(笑)。その愛が伝わると思います。そのほか、メイキング映像でもこだわりを話したり、キーチェックの様子など、普段のレコーディング風景を観ることができるそうです。そして番組では、まだ未公開だった「プラチナ」と「unravel」もオンエア。「King of Anison EP1」ぜひご期待ください!<番組概要>番組名:高槻かなこのROYAL Nightパーソナリティ:高槻かなこ放送日時:毎週土曜 26:30~27:00/ FM大阪 毎週土曜28:00~28:30番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/royalnight