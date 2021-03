吉田トオル、MUCC・SATOちの“突然の脱退報告”にパニック!?「1時間リハーサルが止まって…」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2月27日(土)の放送では、MUCCの“SATOち”さん(Dr)とキーボーディストの吉田トオルさんが登場! 現在開催中のツアー『MUCC TOUR 202X 惡-The brightness world』をもってMUCCを脱退するSATOちさんですが、脱退を発表したときの心境についてお話しいただきました。

(左から)逹瑯、SATOちさん、吉田トオルさん

逹瑯:脱退という意思を決めて、発表されるまでけっこう時間があったじゃん? そこから反応もきて、さらにそこからも時間が経って……今はどんな気分ですか?SATOち:あのね、違うの。トオルさん、SAKURAさん(ZIGZO/Dr)は絶対に(脱退発表前から)知っていたと思ってた。だって(ニューアルバム)『明星』のレコーディングに関わってくれていたわけじゃん。それで、逹瑯もスタジオで(脱退を絡めた)ギャグとかを言ってんのよ。「SATOちのラストシングル歌いたくねぇな~」とかって。それで俺が「おい、デリケートなんだからやめてくれよ」って言ったら、そのときにトオルさんとSAKURAさん目の前にいるんですよ。逹瑯:普通のギャグだと思って聞いてたんだ(笑)。SATOち:そう。そうしたら電話がかかってきて……。逹瑯:(笑)。そこってけっこうデリケートだから、周りの人もあんまり言わないじゃん。それに俺、「発表の前に親しい人には言っておきなよ」ってSATOちに言ったんですよ。びっくりしちゃうから。トオル:公式発表の前日に、偶然ZIGZOのゲネプロをやっていて、休憩中にスマホを見たらSATOちくんから(連絡が)入っていて、文面を見て"えっ!?"って思って。「ちょっと待って」ってリハーサル中断させて、SAKURAも同じタイミングで連絡が入っていて「何これ……」って(笑)。逹瑯:ハハハ(笑)。笑い話でもないんですけどね(笑)。トオル:そうそう、それで1時間(リハーサルが)止まって……。逹瑯:1時間も!?トオル:「これちょっとヤバいかも……」って。逹瑯:俺のところにもいろんな人から連絡がきたもん。それこそラヴィアンローズの根崎(料栄)さんなんて、ブチ切れながら「どういうことだよ!?」みたいな(笑)。SATOち:俺にも(根崎さんから)鬼電がかかってきたんだけど"根崎さん(脱退するのは)今すぐじゃないよ"と思って出なかった(笑)。逹瑯:あのー……ポジティブな話じゃないけど、いろんなバンドの解散だ、脱退だっていう空気感ともちょっと違くて、なんか変な感じだなと思ってるんですよ、MUCCのこの感じ。それでこの前、アルバム『明星』(朱ゥノ吐VIP会員限定生産盤、初回限定盤)につくインタビューでも話したんだけど、セッションバンドやソロで何かやりたいってなったときに"SATOちをドラムで誘ったらダメなのかな?"みたいな(笑)。ここの空気感がイマイチ掴みきれていないんだけど……。トオル:俺も、電話で話したときに「"何か叩いて"って言ったら叩いてくれるの?」って聞いた。逹瑯:1年後とかに「最近、SATOち何してるんだろう? ちょっと来週ゲストに呼んでみようぜ」とか(笑)。一同:ハハハハ(笑)。逹瑯:「最近何やってんの?」みたいな感じって、ダメじゃない気もするんだけど(笑)。(脱退してからも)ゆるく付き合いは続いてくだろうし、私はたぶん普通に会う機会もちょこちょこありそうな気がするから。そんなにね……俺は寂しくないんだけど、まぁファンの子は寂しいだろうね。◎3月6日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」も引き続き、SATOちさん、吉田トオルさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!