大橋裕之原作による実写映画「ゾッキ」のオリジナルサウンドトラックが3月31日に発売される。

映画「ゾッキ」ではCharaが音楽監督を務めており、主題歌にはCharaと息子のHIMIが歌う「私を離さないで」を使用。ジャケットに大橋のイラストを使用したサウンドトラックには、「私を離さないで」のほか、ドミコ、ドレスコーズ、Salyu、仲井戸“CHABO”麗市、quu、AAAMYYY、ermhoi、Julia Shortreed、韻シストBAND、Leyona×BASI、MELRAWによる書き下ろし楽曲が収録される。なおAAAMYYY Feat.ermhoi, Julia Shortreedの楽曲「P.L.T」には小山田圭吾がテルミン演奏で、Leyona×BASIの楽曲「ひとひかり」には映画で監督と務める竹中直人が口笛で参加している。

大橋の初期作品集「ゾッキA」「ゾッキB」を原作に、竹中、山田孝之、齊藤工の3人が共同で監督を務めた「ゾッキ」。同作は3月20日より愛知県蒲郡市、3月26日より愛知県で先行上映されたのち、4月2日に全国公開される。

「ゾッキ」オリジナルサウンドトラック収録曲

なんていうか / ドミコ ひとつも愛など / ドレスコーズ Face to Face -ゾッキver.- / Salyu 私を離さないで / Chara feat. HIMI 夏のカケラ / 仲井戸"CHABO”麗市 暗号 / 仲井戸"CHABO”麗市 さりげなく / quu P.L.T / AAAMYYY Feat.ermhoi , Julia Shortreed Baby I love you / 韻シストBAND ひとひかり / Leyona×BASI Down/Rain - 堕ちていく伴 / MELRAW Face to Face / Salyu Baby I love you（Instrumental） / 韻シストBAND 私を離さないで（Instrumental） / Chara feat. HIMI

(c)2020「ゾッキ」製作委員会