大橋裕之原作による実写映画「ゾッキ」のオリジナルサウンドトラックが3月31日に発売される。
映画「ゾッキ」ではCharaが音楽監督を務めており、主題歌にはCharaと息子のHIMIが歌う「私を離さないで」を使用。ジャケットに大橋のイラストを使用したサウンドトラックには、「私を離さないで」のほか、ドミコ、ドレスコーズ、Salyu、仲井戸“CHABO”麗市、quu、AAAMYYY、ermhoi、Julia Shortreed、韻シストBAND、Leyona×BASI、MELRAWによる書き下ろし楽曲が収録される。なおAAAMYYY Feat.ermhoi, Julia Shortreedの楽曲「P.L.T」には小山田圭吾がテルミン演奏で、Leyona×BASIの楽曲「ひとひかり」には映画で監督と務める竹中直人が口笛で参加している。
大橋の初期作品集「ゾッキA」「ゾッキB」を原作に、竹中、山田孝之、齊藤工の3人が共同で監督を務めた「ゾッキ」。同作は3月20日より愛知県蒲郡市、3月26日より愛知県で先行上映されたのち、4月2日に全国公開される。
「ゾッキ」オリジナルサウンドトラック収録曲
- なんていうか / ドミコ
- ひとつも愛など / ドレスコーズ
- Face to Face -ゾッキver.- / Salyu
- 私を離さないで / Chara feat. HIMI
- 夏のカケラ / 仲井戸"CHABO”麗市
- 暗号 / 仲井戸"CHABO”麗市
- さりげなく / quu
- P.L.T / AAAMYYY Feat.ermhoi , Julia Shortreed
- Baby I love you / 韻シストBAND
- ひとひかり / Leyona×BASI
- Down/Rain - 堕ちていく伴 / MELRAW
- Face to Face / Salyu
- Baby I love you（Instrumental） / 韻シストBAND
- 私を離さないで（Instrumental） / Chara feat. HIMI
(c)2020「ゾッキ」製作委員会