本日3月6日(土)にテレビアニメ「名探偵コナン」が放送1000回を迎える。これを記念して、倉木麻衣がこれまでに担当したテーマソング全24曲の各サブスクリプションサービスでの配信がスタートした。

サブスクで配信が開始となったのは、21年前に倉木が初めて「名探偵コナン」のテーマソングを担当した「Secret of my heart」から、本日オンエア開始となる新オープニングテーマ「ZEROからハジメテ」までの全24曲。倉木の楽曲がサブスク配信されるのは今回が初めてのことで、「名探偵コナン」の放送1000回記念を盛り上げるべく、改めてたくさんのリスナーに「名探偵コナン」の名シーンを思い浮かべながら聴いてもらいたいという倉木の思いで決定した。

またサブスク配信を記念したキャンペーンの実施が決定。このキャンペーンは抽選で倉木とのオンライントーク会に参加できるというレアな内容になっている。応募方法など詳細はオフィシャルサイトで確認しよう。

倉木麻衣 コメント

この度、私がこれまで担当してきた「名探偵コナン」のテーマソングが、サブスク音楽配信サービスでもお聴きいただけるようになりました!!

私が初めてテーマソングを担当させていただいた「Secret of my heart」から、今日オンエアスタートする新しいオープニングテーマ「ZEROからハジメテ」まで、24曲全て解禁されることになりました!!21年前から、私のアーティスト活動を支えていただいている大きな柱の1つに、名探偵コナンがあり、すごく大切な存在です。そして1000回記念の素晴らしい回に携わることが出来て、幸せに思います!!

困難な状況でも最後まであきらめずに前進し続け、心機一転パワーアップしていくコナンに寄り添いながら、渾身の想いを込めて制作させて頂いた勢いのある「ZEROからハジメテ」と、色とりどりにお届けしてきた24曲とともに!! これまでのコナンのストーリーを思い浮かべながら、たくさん聴いてお楽しみいただけると嬉しいです。

改めて、「名探偵コナン」放送1000回!!

心から、Congratulations! これからも…L.O.V.E.

倉木麻衣「名探偵コナン」テレビアニメテーマソング&映画主題歌リスト

「Secret of my heart」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2000年2月14日~)



「Start in my life」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2001年1月8日~)



「always」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2001年5月14日~)

劇場版「名探偵コナン 天国へのカウントダウン 」主題歌



「Winter Bells」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2001年11月26日~)



「Time after time ~花舞う街で~」

劇場版「名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)」主題歌



「風のららら」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2003年1月20日~)



「Growing of my heart」

アニメ「名探偵コナン」 オープニングテーマ(2005年10月10日~)



「白い雪」

アニメ「名探偵コナン」 エンディングテーマ(2006年12月4日~)



「一秒ごとに Love for you」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2008年6月16日~)



「Revive」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2009年1月19日~)



「PUZZLE」

劇場版「名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)」主題歌



「SUMMER TIME GONE」

アニメ「名探偵コナン」 オープニングテーマ(2010年8月7日~)



「Tomorrow is the last Time」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2010年9月18日~)



「Your Best Friend」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2011年9月3日~)



「恋に恋して」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2012年8月4日~)



「TRY AGAIN」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2013年1月5日~)



「無敵なハート」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2014年8月16日~)

金曜ロードSHOW!「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件~史上最悪の二日間~」挿入歌



「DYNAMITE」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2014年11月1日~)

金曜ロードSHOW!「名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件~史上最悪のニ日間~」主題歌



「SAWAGE☆LIFE」

アニメ「名探偵コナン」 エンディングテーマ(2016年7月30日~)



「YESTERDAY LOVE」

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2016年12月17日~)



「渡月橋 ~君 想ふ~」

劇場版「名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)」主題歌

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2017年10月7日~)



「薔薇色の人生」

名探偵コナン2週連続1時間スペシャル「紅の修学旅行(鮮紅編・恋紅編)」オープニングテーマ

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2019年1月5日~)



「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない」

名探偵コナン2週連続1時間スペシャル「紅の修学旅行(鮮紅編・恋紅編)」主題歌

アニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ(2019年1月5日~)



「ZEROからハジメテ」

アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ(2021年3月6日~)