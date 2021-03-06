ジャニーズ事務所の主催で開催予定だったコンサートのうち、3月22日までの公演の中止が発表された。
これは新型コロナウイルス感染拡大による1都3県に対しての緊急事態宣言が3月21日まで延長されたことを受けての決定で、KAT-TUN、NEWS、Sexy Zone、SixTONESのアリーナ公演、Travis Japanのホール公演の中止がアナウンスされている。各公演の振替公演の有無など、詳細は決定次第改めて告知される。
中止公演一覧
15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN
2021年3月20日（土・祝）東京都 国立代々木競技場第一体育館
START 17:30
2021年3月21日（日）東京都 国立代々木競技場第一体育館
［第1部］START 12:00
［第2部］START 17:30
2021年3月22日（月）東京都 国立代々木競技場第一体育館
START 18:00
NEWS LIVE TOUR 2020 STORY
2021年3月20日（土・祝）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
START 17:00
2021年3月21日（日）北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
［1回目］START 12:00
［2回目］START 17:30
Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH
2021年3月20日（土・祝）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
START 18:00
2021年3月21日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［昼の部］START 12:00
［夜の部］START 17:30
SixTONES「on eST」
2021年3月13日（土）福岡県 マリンメッセ福岡
［1回目］START 12:30
［2回目］START 18:00
2021年3月14日（日）福岡県 マリンメッセ福岡
START 16:00
2021年3月20日（土・祝）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
［1回目］START 12:30
［2回目］START 18:00
2021年3月21日（日）新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
［1回目］START 12:30
［2回目］START 18:00
Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION～全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?
2021年3月15日（月）大阪府 フェスティバルホール
START 18:00
2021年3月16日（火）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年3月18日（木）神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年3月20日（土・祝）千葉県 森のホール21 大ホール
START 18:30
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