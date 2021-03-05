3月11日（木）にTBS系で放送される音楽特番「音楽の日」の出演アーティスト第3弾が発表された。
新たに出演が発表されたのはYEN TOWN BAND、Kis-My-Ft2、GLAY、サンボマスター、MONKEY MAJIK、ゆず、Rakeの7組。YEN TOWN BANDは「Swallowtail Butterfly～あいのうた～」、Kis-My-Ft2は「Everybody Go」「負けないで」のスペシャルメドレー、GLAY は「生きてく強さ」「SHINING MAN」、サンボマスターは「できっこないを やらなくちゃ」、ゆずは「友 ～旅立ちの時～」を岩手、宮城、福島の中高生と一緒に合唱するスペシャルバージョンで披露する。また仙台を拠点とするMONKEY MAJIKは「空はまるで」、Rakeは「100万回の『I love you』」をそれぞれ思いが詰まった場所から届ける。
さらにスペシャル企画としてAI、岸谷香、櫻井和寿（Bank Band）、柴咲コウ、スガシカオ、TERU（GLAY）、milet、森山直太朗という面々がBank Bandの楽曲「to U」を歌唱することもアナウンスされた。
TBS系「音楽の日」
2021年3月11日（木）19:00～22:57
＜出演者＞
総合司会：中居正広 / 安住紳一郎（TBSアナウンサー）
出演アーティスト：AI / YEN TOWN BAND / 岸谷香 / Kis-My-Ft2 / GLAY / 小林武史（Bank Band） / 櫻井和寿（Bank Band） / サンボマスター / 柴咲コウ / スガシカオ / MISIA / 宮本浩次 / milet / 森山直太朗 / MONKEY MAJIK / ゆず / Rake