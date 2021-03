『新テニ』【氷帝vs立海】後篇PV、EDテーマ＆挿入歌情報解禁！

許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリー『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』後篇のPV、ビジュアル、エンディングテーマと挿入歌情報が解禁となった。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続け、2021年にはついに20周年を迎える。



2月13日(土)からはU-NEXT独占で、漫画『テニスの王子様』でも描かれることがなかった夢の対戦が実現するとして注目が集まる、許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリー『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』前篇が配信され、大きな反響を呼んでいる。



4月17日(土)から同じくU-NEXTにて独占配信される本作後篇に一層注目が集まる中、この度後篇のPVとビジュアルが解禁!

各校の世代交代を彷彿とさせるビジュアルからは、3年生と2年生のそれぞれの決意が伝わってくる。



また、後篇のエンディングテーマと挿入歌も同時解禁。「氷帝セツナティと立海海志漢」が歌う『Rally GoodLuck』がエンディング主題歌に決定した。

許斐先生が命名した氷帝セツナティは本楽曲がデビュー曲となる初ユニット。氷帝セツナティ(忍足侑士、宍戶亮、芥川慈郎、樺地崇弘)と立海海志漢(幸村精市、真田弦一郎、柳蓮二、ジャッカル桑原)のスペシャルユニットが織りなすメロディーに乞うご期待!



さらに「跡部景吾と幸村精市」が歌う『誰のために』が挿入歌として起用されることが決定。2曲とも本作品のために書き下ろされたスペシャルソングとなっている。



さらに、本作品配信初日である4月17日(土)には、跡部景吾役・諏訪部順一さん、日吉 若役・岩崎征実さん、幸村精市役・永井幸子さん、切原赤也役・森久保祥太郎さん、川本 成さん(MC)が登壇する豪華舞台挨拶付き上映イベントの実施も決定!

舞台挨拶付き上映イベントの模様は、劇場に足を運べない方にも楽しんでもらえるよう、YouTube「アニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネル」とU-NEXTでも生配信を予定している。



加えて、前篇を視聴した方を対象に、17名の氷帝・立海のキャスト全員のサインが入ったキービジュアルポスターが3名に当たるツイッターキャンペーンもスタート。アニメ『新テニスの王子様』公式ツイッターアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#氷帝vs立海」と「#私が選ぶ名シーン」をつけて、前篇のお気に入りのシーンをツイートすることで応募可能。応募した方の中のツイートから名シーンをピックアップして、該当場面の原画も公開予定だ。



結末はいかに! 『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』後篇に期待が高まる!



>>>PV場面写真を全て見る!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト