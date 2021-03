SPiCYSOL、結木滉星出演の新曲MVサプライズ公開

SPiCYSOLが、メジャー1stデジタルEP『ONE-EP』より新曲「ONLY ONE」のMVを公開した。



先日ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表したSPiCYSOL。2021年3月5日に東京・渋谷クラブクアトロにて開催したクアトロツアーファイナル公演にて、「ONLY ONE」のMVをファンに向けてサプライズ公開した。



今回のMVでは、主題歌となっているドラマの「主夫メゾン」に出演している注目の若手俳優・結木滉星がドラマ同様に主夫役として登場。相手役には武居詩織が参加し、視点が入れ替わりながらストーリーが進んでいき、世界観に没入してしまうような世界観になっている。また、映像内にはSPiCYSOLがインディーズ時代に初めてリリースしたミニアルバム『To The C』のレコードが映し出されるシーンが垣間見えるなど、『ONE-EP』の収録曲「From the C」へと続くようなちょっとしたSPiCYSOLの遊び心が含まれている。



・結木滉星コメント

MVはドラマと違って台本というものはないので、「監督含め現場の皆さんと意見交換しながら、現場で一緒に創っていきたいな」という思いで撮影に臨んでいました。よりナチュラルなお芝居になると素敵だと思ったので、そこを特に意識して演じていました。監督にも役ではなく、”結木滉星として”でいいくらいだと言われたので、皆さんにも”結木滉星が主夫になったらこんな感じ”と思ってもらえるはずです(笑)。また、今回の撮影では結構カメラ目線でお芝居することが多かったので、皆さんにもより近くに感じてもらえると思います。「ONLY ONE」は、「主夫メゾン」の世界観にすごくピッタリだと思います。なんだか背中を押してくれるような曲調で、僕はイントロの部分からとても引き込まれました。この曲を聴いたら、明日も一日頑張ってみようと感じてもらえると思います。この曲だけでもすごく素敵で元気が出ると思いますが、個人的にはぜひドラマ「主夫メゾン」の一部として一緒に楽しんでほしいと思っています。



また 毎年恒例となっている自主企画「波の日」が、7月3日にZepp DiverCityで開催されることも発表された。3月5日20時よりオフィシャルファンクラブ「Beach Crew」にてFC先行受付もスタートしている。







<リリース情報>







SPiCYSOL

メジャー1stデジタルEP『ONE-EP』



2021年4月7日(水)配信リリース

=収録曲=

ONLY ONE

From the C

タイトル未定

計3曲収録



先行デジタルシングル「ONLY ONE」



2021年3月5日(金)配信リリース