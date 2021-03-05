許斐剛がマッチメイクを完全監修した新作オリジナルアニメ「新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future」後編が、4月17日にU-NEXTでスタートする。そのPVとビジュアルが公開され、併せてエンディングテーマと挿入歌も発表された。

PVには跡部景吾と幸村精市が試合に挑む姿が収められ、夕焼けを背にしたビジュアルは、氷帝と立海の世代交代を思わせる仕上がり。エンディングテーマには氷帝セツナティと立海海志漢が歌う「Rally Good Luck」、挿入歌には跡部と幸村による「誰のために」が起用される。エンディングテーマと挿入歌は、どちらも後編のための書き下ろし楽曲。許斐が命名した氷帝セツナティは、今回のエンディングテーマがデビュー曲となるユニットで、メンバーには木内秀信演じる忍足侑士、楠田敏之演じる宍戸亮、うえだゆうじ演じる芥川慈郎、鶴岡聡演じる樺地崇弘が名を連ねている。

配信開始日の4月17日には、跡部景吾役の諏訪部順一、日吉若役の岩崎征実、幸村精市役の永井幸子、切原赤也役の森久保祥太郎が登壇する舞台挨拶付き上映イベントの実施も決定。MCは川本成が務める。またイベントの模様は、YouTubeの作品公式チャンネルとU-NEXTでも生配信される予定だ。

さらに「新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future」前編の視聴者を対象に、Twitterキャンペーンを展開。アニメ「新テニスの王子様」の公式Twitter（@shintenianime）をフォローし、ハッシュタグ「#氷帝vs立海」と「#私が選ぶ名シーン」を付けて、前編のお気に入りのシーンをツイートしよう。ツイートした人のうち抽選で3人に、氷帝と立海のキャスト全員のサインが入ったキービジュアルポスターがプレゼントされる。

「新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future」後篇

U-NEXT：2021年4月17日（土）独占配信開始

スタッフ

原作：許斐剛（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：川口敬一郎

シリーズ構成・脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：石井明治

美術監督：伊藤聖 （スタジオARA）

美術設定：青木智由紀

色彩設計：津守裕子

3D：平川典史

撮影監督：中村雄太

編集：平木大輔

音響監督：松岡裕紀

音楽：玉木千尋

主題歌：「1/2の未来へ」轟レイ（FEEL MEE UNIT）

前篇エンディング ：「ONE and ONLY」氷帝エタニティと立海ヤング漢（FEEL MEE UNIT）

後篇エンディング ：「Rally Good Luck」氷帝エタニティと立海ヤング漢（FEEL MEE UNIT）

後篇挿入歌：「誰のために」跡部景吾と幸村精市（FEEL MEE UNIT）

アニメーション制作 ：スタジオKAI 、M.S.C

制作：NAS

製作：新テニスの王子様プロジェクト

キャスト

跡部景吾：諏訪部順一

忍足侑士：木内秀信

宍戸亮：楠田敏之

向日岳人：保志総一朗

芥川慈郎：うえだゆうじ

樺地崇弘：鶴岡聡

鳳長太郎：浪川大輔

日吉若：岩崎征実

幸村精市：永井幸子

真田弦一郎：楠大典

柳蓮二：竹本英史

柳生比呂士：津田英佑

丸井ブン太：高橋直純

ジャッカル桑原：檜山修之

切原赤也：森久保祥太郎

玉川よしお：榎木淳弥