BiSH、初対バンツアー全国7箇所12公演に増加してリベンジ開催

”楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、2021年5月14日の横浜・Zepp Yokohamaを皮切りに、昨年開催できなかったBiSH初対バンツアー「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」をリベンジ開催する。
「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」は、当初2020年春に開催が予定されていたがコロナ禍により中止。1年越しのリベンジとなる開催は、公演数を昨年の5公演予定から、全国7箇所12公演に大幅に増加して開催。セントチヒロ・チッチが「やべーメンツ」と言う対バン相手は後日発表になる。また、同ツアーのキービジュアル、予告動画公開された。
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・セントチヒロ・チッチ コメント
2021年、BiSH初めての対バンツアーがやっと始まります。
こっからやべーほどかっこいい皆様と音楽で真っ直ぐにぶつかり合い、音楽で愛を分かち合い俄然猛進のツアーにしていきたいと思っています。
めちゃくちゃ楽しみであります。何卒。
＜イベント情報＞
「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」
2021年5月14日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]KM MUSIC 045-201-9999
2021年6月3日（木）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH／and more♡
[問]WESS 011-614-9999
2021年6月4日（金）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]WESS 011-614-9999
2021年6月9日（水）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN17:30 START18:30
出演：BiSH／and more♡
[問]BEA 092-712-4221
2021年6月10日（木）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN 17:30 / START18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]BEA 092-712-4221
2021年6月24日（木）大阪・Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]グリーンズ 06-6882-1224
2021年6月25日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]グリーンズ 06-6882-1224
2021年6月28日（月）愛知・Zepp Nagoya
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]ジェイルハウス 052-936-6041
2021年6月29日（火）愛知・Zepp Nagoya
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]ジェイルハウス 052-936-6041
2021年7月5日（月）東京・Zepp Tokyo
時間：OPEN 17:30 / START 18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]KM MUSIC 045-201-9999
2021年7月6日（火）東京・Zepp Tokyo
時間：OPEN 17:30 / START18:30
出演：BiSH / and more♡
[問]KM MUSIC 045-201-9999
2021年7月31日（土）宮城・仙台GIGS
時間：OPEN 17:00 / START18:00
出演：BiSH / and more♡
[問]G/I/P 0570-01-9999
※出演バンドは後日発表となります。
料金：
通常チケット（指定席）6,000円（税込）
※ダイブ・リフト・サーフ禁止
※全て電子チケットとなります。
【BiSHファンクラブ先着先行】
受付期間：2021年3月4日（木）22:00～2021年3月5日（金）23:00
※お一人様1枚まで
【WACK FAMiLY CLUB先着先行】
・TRUE ROMANCE TiCKET
受付期間：2021年3月6日（土）22:00～2021年3月7日（日）23:00
※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」よりお申込みください。
※お一人様1枚まで
【BiSHファンクラブ抽選先行】
・通常チケット
受付期間：2021年3月8日（月）22:00～2021年3月15日（月）23:00
※お一人様2枚まで
【WACK FAMiLY CLUB抽選先行】
・通常チケット
受付期間：2021年3月8日（月）22:00～2021年3月15日（月）23:00
※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」よりお申込みください。
※お一人様2枚まで
BiSH Official HP : http://www.bish.tokyo
”楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、2021年5月14日の横浜・Zepp Yokohamaを皮切りに、昨年開催できなかったBiSH初対バンツアー「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」をリベンジ開催する。