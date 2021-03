BiSH、初対バンツアー全国7箇所12公演に増加してリベンジ開催

”楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、2021年5月14日の横浜・Zepp Yokohamaを皮切りに、昨年開催できなかったBiSH初対バンツアー「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」をリベンジ開催する。



「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」は、当初2020年春に開催が予定されていたがコロナ禍により中止。1年越しのリベンジとなる開催は、公演数を昨年の5公演予定から、全国7箇所12公演に大幅に増加して開催。セントチヒロ・チッチが「やべーメンツ」と言う対バン相手は後日発表になる。また、同ツアーのキービジュアル、予告動画公開された。



関連記事:セントチヒロ・チッチがTOSHI-LOWから言われて胸に刺さった一言







・セントチヒロ・チッチ コメント

2021年、BiSH初めての対バンツアーがやっと始まります。



こっからやべーほどかっこいい皆様と音楽で真っ直ぐにぶつかり合い、音楽で愛を分かち合い俄然猛進のツアーにしていきたいと思っています。



めちゃくちゃ楽しみであります。何卒。







<イベント情報>



「BiSHS 5G are MAKiNG LOVE TOUR」



2021年5月14日(金)神奈川・KT Zepp Yokohama

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]KM MUSIC 045-201-9999

2021年6月3日(木)北海道・Zepp Sapporo

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH/and more♡

[問]WESS 011-614-9999

2021年6月4日(金)北海道・Zepp Sapporo

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]WESS 011-614-9999

2021年6月9日(水)福岡・Zepp Fukuoka

時間:OPEN17:30 START18:30

出演:BiSH/and more♡

[問]BEA 092-712-4221

2021年6月10日(木)福岡・Zepp Fukuoka

時間:OPEN 17:30 / START18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]BEA 092-712-4221

2021年6月24日(木)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]グリーンズ 06-6882-1224

2021年6月25日(金)大阪・Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]グリーンズ 06-6882-1224

2021年6月28日(月)愛知・Zepp Nagoya

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]ジェイルハウス 052-936-6041

2021年6月29日(火)愛知・Zepp Nagoya

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]ジェイルハウス 052-936-6041

2021年7月5日(月)東京・Zepp Tokyo

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]KM MUSIC 045-201-9999

2021年7月6日(火)東京・Zepp Tokyo

時間:OPEN 17:30 / START18:30

出演:BiSH / and more♡

[問]KM MUSIC 045-201-9999

2021年7月31日(土)宮城・仙台GIGS

時間:OPEN 17:00 / START18:00

出演:BiSH / and more♡

[問]G/I/P 0570-01-9999

※出演バンドは後日発表となります。

料金:

通常チケット(指定席)6,000円(税込)

※ダイブ・リフト・サーフ禁止

※全て電子チケットとなります。

【BiSHファンクラブ先着先行】

受付期間:2021年3月4日(木)22:00~2021年3月5日(金)23:00

※お一人様1枚まで

【WACK FAMiLY CLUB先着先行】

・TRUE ROMANCE TiCKET

受付期間:2021年3月6日(土)22:00~2021年3月7日(日)23:00

※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」よりお申込みください。

※お一人様1枚まで

【BiSHファンクラブ抽選先行】

・通常チケット

受付期間:2021年3月8日(月)22:00~2021年3月15日(月)23:00

※お一人様2枚まで

【WACK FAMiLY CLUB抽選先行】

・通常チケット

受付期間:2021年3月8日(月)22:00~2021年3月15日(月)23:00

※ファンクラブサイトログイン後「TiCKET」よりお申込みください。

※お一人様2枚まで



BiSH Official HP : http://www.bish.tokyo