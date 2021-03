豆柴の大群ナオ・オブ・ナオ ONE OK ROCKは「私の人生を作っているバンドです」

豆柴の大群のナオ・オブ・ナオとアイカ・ザ・スパイが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新曲の「らぶ地球 feat.ファーストサマーウイカ」にちなみ、ナオ・オブ・ナオが好きなモノを「らぶ〇〇」に当てはめて発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」3月2日(火)放送分)ナオ:早速、私のらぶなモノ発表しちゃいます。私は……~~~! 私の人生を作っているバンドです。アイカ:作っている……(笑)。ナオ:はい! 小4か小5くらいのときにテレビを見ていて、CMで本当に一瞬だけONE OK ROCK先生の曲が流れたの。そのときに小4ながらにビビッと来て。でもアーティスト名とかわからない状態だから、すぐYouTubeに見にいって片っ端からバンドの曲を聴いたの。アイカ:すごい!ナオ:本当に1週間くらい見つからなくて……やっと不意に見つかったの。もうテンションバカ上がりで、「ONE OK ROCKというバンドなんだ」って知って。そのきっかけになったのが『Re:make』という曲なんだけど、めちゃくちゃカッコ良くて……!アイカ:ちょっと、歌ってもらってもよろしいでしょうか?ナオ:いやいやいやいや……無茶振りがすごいんだけど(笑)。アイカ:お願いします!ナオ:えっ……ちょっと待って。急すぎるちょっと待って!アイカ:知らない方も……。ナオ:じゃあ、歌詞調べていい? 英語だからさ。アイカ:(笑)。ナオ:え~待って、これ誰にも聴いて欲しくない(笑)。『I can’t believe in you I’d see you another day another way Nobody’s standing near~♪』……ちょっと歌詞が難しいですねぇ。アイカ:英語ですごいね!【ONE OK ROCK 「Re:make」】ナオ:恥ずかしい……。そこから本当にONE OK ROCKをすごい好きになって、高校生のときとかはバイトでお金を貯めてライブに行ったりとか。あとはグッズを全部買ってました。アイカ:全部!?ナオ:うん、出たやつ。アイカ:すごいね。これ豆粒(ファン)のみんななら、気持ちがわかるんじゃないかって感じだよね。ナオ:いや、本当に! 集めたくなる気持ちがわかると思う。今日紹介できて嬉しかった(笑)。ぜひみんなも、ONE OK ROCK先生の曲を聴いてみてください!【豆柴の大群「らぶ地球 feat.ファーストサマーウイカ」MUSiC ViDEO】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/