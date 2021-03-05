AKB48 柏木由紀が30歳の誕生日に写真集を発売、ヘルシーボディの爽やか水着ショット披露

AKB48の柏木由紀が自身のInstagramで、30歳の誕生日である7月15日（木）に写真集を発売することを発表した。
【写真】爽やか水着で魅せる柏木由紀の悩殺ボディ
2006年からAKB48として活動し、女子が憧れるヘルシーな色気とグラビア映えするスレンダー美ボディで人気を集める柏木由紀。
柏木は4日（木）に発売された『週刊ヤングジャンプ』（集英社）の表紙に出演。爽やかな白水着のヘルシーボディショットとともに、写真集発売をファンへ伝えた。
この嬉しい発表にファンからは「今からめちゃ楽しみ」「完璧に現役だね」など祝福の声が殺到。また、『週刊ヤングジャンプ』の水着ショットに対しても「これは悩殺」「スタイル抜群でセクシー」など絶賛コメントが寄せられていた。
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▽柏木由紀
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AKB48の柏木由紀が自身のInstagramで、30歳の誕生日である7月15日（木）に写真集を発売することを発表した。