日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)は5日、『2021 WEリーグ プレシーズンマッチ』の対戦カード、キックオフ時間、会場を発表した。

プレシーズンマッチは90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとなる。順位の決定は行われない。また、各クラブはホーム2試合、アウェイ2試合の計4試合に出場し、全22試合が行われる。

WEリーグが発表したプレシーズンマッチの対戦表は以下の通り。

4月24日(土) 13:00

INAC神戸レオネッサ vs AC長野パルセイロ・レディース(J-GREEN堺S1メインフィールド)

4月24日(土) 14:00

三菱重工浦和レッズレディース vs マイナビ仙台レディース(浦和駒場スタジアム)

4月25日(日) 14:00

アルビレックス新潟レディース vs ノジマステラ神奈川相模原(デンカビッグスワンスタジアム)

4月29日(木・祝) 13:00

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs 大宮アルディージャVENTUS(ゼットエーオリプリスタジアム)

4月29日(木・祝) 13:00

AC長野パルセイロ・レディース vs アルビレックス新潟レディース(佐久総合運動公園陸上競技場)

4月29日(木・祝) 14:00

ノジマステラ神奈川相模原 vs 三菱重工浦和レッズレディース(相模原ギオンスタジアム)

5月4日(火・祝) 14:00

ちふれASエルフェン埼玉 vs INAC神戸レオネッサ(熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)

5月8日(土) 13:00

AC長野パルセイロ・レディース vs ノジマステラ神奈川相模原(佐久総合運動公園陸上競技場)

5月8日(土) 14:00

大宮アルディージャVENTUS vs サンフレッチェ広島F.C(NACK5スタジアム大宮)

5月8日(土) 14:00

日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場))

5月9日(日) 13:00

マイナビ仙台レディース vs ちふれASエルフェン埼玉(かくだスポーツビレッジ内角田市陸上競技場)

5月22日(土) 13:00

INAC神戸レオネッサ vs 三菱重工浦和レッズレディース(J-GREEN堺S1メインフィールド)

5月22日(土) 13:00

サンフレッチェ広島F.C vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(広島広域公園第一球技場)

5月22日(土) 14:00

大宮アルディージャVENTUS vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ(NACK5スタジアム大宮)

5月22日(土) 14:00

アルビレックス新潟レディース vs ちふれASエルフェン埼玉(デンカビッグスワンスタジアム)

5月29日(土) 12:00

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース vs マイナビ仙台レディース(フクダ電子アリーナ)

5月29日(土) 13:00

ノジマステラ神奈川相模原 vs 大宮アルディージャVENTUS(相模原ギオンスタジアム)

5月29日(土) 14:00

三菱重工浦和レッズレディース vs サンフレッチェ広島F.C(浦和駒場スタジアム)

5月30日(日) 14:00

日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs アルビレックス新潟レディース(味の素フィールド西が丘)

6月5日(土) 13:00

マイナビ仙台レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ(セイホクパーク石巻(石巻市総合運動公園))

6月5日(土) 13:00

サンフレッチェ広島F.C vs INAC神戸レオネッサ(広島広域公園第一球技場)

6月19日(土) 14:00

ちふれASエルフェン埼玉 vs AC長野パルセイロ・レディース(熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)