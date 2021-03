ディオールが書籍『HER DIOR』 国際女性デーを記念して発売

ディオールの最新書籍『HER DIOR』表紙に掲げられた、”We Should All Be Feminists”のメッセージ。



これは、アーティスティック ディレクター マリア・グラツィア・キウリが自身初のショーのために、コミットメントを真に象徴するシンボルとしてデザインしたアイコニックなTシャツである。本書は女性のまなざしが持つパワーと鋭敏さを探る、まばゆいイメージを集めたアンソロジー。



2020春夏 オートクチュール コレクションのショー会場でたくさんのバナー装飾が自由を掲げたように、自己肯定を讃え、文化とクチュールの美にオマージュを捧げて──このアンソロジーは、ブリジット・ニーデルマイル、サラ・ムーン、ベッティナ・ランス、リーン・ルイ、マヤ・ゴデッド、ジュリア・ヘッタ、ジャネット・ベックマンなど、33名の女性写真家を讃えるものとなる。







さまざまなビジョンを不朽のものにする本書は、リッツォーリ ニューヨークより出版され、美の多様性に捧げる注目すべきオマージュとして、2021年3月8日の国際女性デーに発表される。





書籍『HER DIOR』

¥13,000 (英語版 / 税抜予定価格)

国内では、ハウス オブ ディオール ギンザにて展開予定です​





【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL:0120-02-1947

https://www.dior.com