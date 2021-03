JO1が2021年冬にライブツアーを開催することが明らかになった。

本日3月4日にデビュー1周年を迎えたJO1。この公演は彼らにとって初のツアーとなる。ツアーの日程やチケット情報などの詳細は追ってアナウンスされる。また今回の発表と合わせて、4月28日にリリースされる3rdシングル「CHALLENGER」のジャケットビジュアルも公開された。

さらにオフィシャルサイトではデビュー1周年を記念し、各メンバーがコメントを発表。リーダーの與那城奨は「こうして1周年を迎えられたのは、僕達をずっと支えてきてくれたJAMのみんなのおかげ」「僕たちを選んでくれて、僕たちを成長させてくれて、僕たちを笑顔にさせてくれて本当にありがとう」、メンバーの川尻蓮は「念願のライブツアーをさせて頂けること、本当に嬉しく思います!」「幸せで忘れられない時間にできるよう、がんばりたいと思います!」とコメントしている。

大平祥生 コメント

こうして無事3rdシングルを出せる事を嬉しく思っています。

毎回作品を作っていく中で僕達はたくさんのスタッフさん、そしてJAMに支えられて活動出来ているんだなと感じています。

こうやって僕達が3rdシングルを出せるのも、たくさんのJAMが待っているからこそだし本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

JO1には毎回センター制度がありますが皆一人一人が主役、センターの気持ちでパフォーマンスしています。

今回の作品もぜひ楽しんで頂けたらいいなと思っています。

川尻蓮 コメント

まず、念願のライブツアーをさせて頂けること、本当に嬉しく思います!

たくさんのファンのみなさんの応援とスタッフのみなさんの支えがあってこそだと思います!

僕たちにとっても、ファンのみなさんにとっても、幸せで忘れられない時間にできるよう、がんばりたいと思います!

待っていてください!

川西拓実 コメント

いつも応援してくださりありがとうございます。

今回3edシングルをリリースさせて頂けて本当に嬉しく思います。

皆さんも自分の夢や目標があると思います。

僕たちにも夢や目標があり、それに向かって一緒に進んでいきたいと思っています。

今回の曲を聴いていただいて沢山の方に一歩踏み出す勇気を持っていただけると嬉しいです。

沢山準備してきましたので、楽しんで頂ければと思います。

木全翔也 コメント

みなさんこんにちは!

せーの!

Go to the top! 木全翔也です!!!

4/28発売の僕たちの3rdシングル「CHALLENGER」ですが、今回のシングルは今までとは一風変わった感じで今までの僕らとは違う姿が見せれると思います!!

お楽しみに!!!

金城碧海 コメント

まずはJAM。いつも応援ありがとうございます!

一周年、、長いようであっという間の1年でした。

去年の僕はダンスも歌も精神的にもまだまだ未熟だったかな。

この1年間沢山の険しい壁を乗り越えて共に歩んでくれたメンバー、JAM、スタッフさんがいたから去年とは違う自分がいると思います。これでも、まだ、一年です。

2年後、4年後、6年後、、その先の挑戦し続けるJO1をこれからもお見せしたいとおもいます。

僕はJO1としてその先に行きたい。その先の景色をJAMと見たいです。

今に満足せず日々メンバーと高め合って成長していきますので、これからも温かくJO1を応援宜しくお願いします( ̄ +ー ̄)

河野純喜 コメント

こんにちは! JO1の河野純喜です。

4/28に僕たちの3rdシングルの発売が決定しました。

前回の1stアルバムよりも成長した僕たちの姿を見せられるように頑張ります!

JAMの皆さん楽しみにしてくださいね!

そして今日は僕たちがデビューして一年の記念日です。

この1年間本当にありがとう! そしてこれからもよろしくお願いします。

いつもありがとう。

佐藤景瑚 コメント

2021年冬のツアーはとても嬉しくおもいます。

次こそは、次こそは絶対会いたい。

そして、会場をJAMでいっぱいにしたいです。

JAMに会えることを願っています。

白岩瑠姫 コメント

冬のライブツアー開催、とても嬉しいです!

いつも本当にありがとうございます!

やっと会えますね! 今までの全部をここでぶつけ合いましょう! JO1とJAMの力を見せつけよう! 楽しみましょう! 会場で待ってます。

Go to the top JO1!

鶴房汐恩 コメント

おはこんこんおや。

JO1の鶴房汐恩です。

僕たち、JO1もあっという間に一周年を迎えることができました。

本当に僕たちを支えて頂いたJAMのみんな、スタッフの方々がいてこその僕らだと思います。

正直、世の中の状況的にはあまりいいスタートを切れない中で、

オンラインなどでライブステージには立たせていただいていますが、

みんなの目の前で直接ライブができなかったり、ハイタッチ会ができなかったりしています。

今年は少しでもみんなに会いたいし、いつになるかはわからないけど大勢のJAMのみんなで会場を埋めて気持ちよくなりたいです。はい。

来年の今日もJAMと一緒に2周年を祝えたらなと思います!

豆原一成 コメント

デビューして1年経ちました! 本当に早かったなと思います。

でもその中に色々なことが詰まった1年だったので毎日が目まぐるしく終わっていく、そんな感じがしました。

デビューの年なのにJAMに会える機会が無かったのがとても寂しかったけどオンラインという形でみんなに会うことができて良かったです!

2年目もっともっと成長していこうと思います! 期待していてください。

與那城奨 コメント

僕たちJO1がこうして1周年を迎えられたのは、僕達をずっと支えてきてくれたJAMのみんなのおかげです。

僕たちを選んでくれて、僕たちを成長させてくれて、僕たちを笑顔にさせてくれて本当にありがとう。

これからもっとJAMを幸せにするからね。

これからもよろしく。

JO1は2年目も駆け抜けていきます!!

