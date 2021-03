GRANRODEOが結成15周年を記念してライブイベント「GRANRODEO 15th ANNIVERSARY FES ROUND GR 2020」を2月27、28日に東京・東京ガーデンシアターで開催した。

「ROUND GR」はGRANRODEOが親交の深い音楽仲間を招いて行うライブイベントで、2013年に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレスト、2015年に東京・東京体育館で開催されてきた。第3弾となる今回はAbema、Stagecrowd、Streaming+、PIA LIVE STREAMでの生配信も行われた。1日目にはベリーグッドマン、BREAKERZ、氣志團、2日目にはOxT、FLOW、西川貴教が出演。オープニングとステージセット転換中にはGRANRODEOの2人がMCを務める舞台裏からのトークが中継された。

2月27日

「ROUND GR 2020」初日のトップバッターを飾ったベリーグッドマンは、ブブゼラのにぎやかな音色と元気な手拍子が印象的な「No Live, No Life」でライブをスタート。GRANRODEOのトリビュートアルバム「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」に収録されたGRANRODEOの楽曲「Punky Funky Love」のカバーも披露し、最後には「GRANRODEOさんお二人を思い浮かべて歌いたい曲です」と告げて「アイカタ」をじっくりと歌い上げた。



6年前の「ROUND GR 2015」にも出演していたBREAKERZは、2017年に対バンツアーでの共演を記念してe-ZUKA(G)がギターで参加した楽曲「RODEO DRIVE」や、「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」収録の「The Other self」といったGRANRODEOとの思い出の楽曲をパフォーマンス。途中には「“G・R・O”……GRANRODEOさんおめでとう!」というDAIGO(Vo)による“DAI語”も飛び出した。MCでは、今年DAIGOのラジオ番組にGRANRODEOが出演したときににプレゼントされた“ちょっとダサい”番組ステッカーを、KISHOW(Vo)が自宅の冷蔵庫に貼ってくれたという心温まるエピソードも語られた。



氣志團はダンサー陣を交えてヒット曲「One Night Carnival」をパフォーマンス。しかしヒットから20年を経た「One Night Carnival」について、メンバーが綾小路翔(Vo)に「古い」と反発。「俺たちにはGRANRODEOのような曲はできねえんだよ!」と綾小路は自虐しながら、「お詫びに新曲やります!」とGRANRODEOの「Can Do」と氣志團の「One Night Carnival」をハイブリッドさせたこの日のためのナンバー「Can Doジェネリックソング」を披露。チアガールやバスケットボールを持ったダンサーも登場し、「Can Do」のミュージックビデオが再現された。



トリのGRANRODEOは出演者への感謝を述べ、「当初やる予定ではなかった曲なんですが」と3月10日にリリースする2ndミニアルバム「僕たちの群像」のリード曲「未来線を上って」をいち早く披露。その後も「SEA OF STARS」や「NO PLACE LIKE A STAGE」など人気曲を連発。最後にはKISHOWが「早くみんなで大合唱できる日がくればいいね。どんな時代でも皆さんにバラ色の人生が訪れますように!」と語り、ラストナンバー「バラライ」を歌い上げた。

2月28日

2日目のトップバッターを務めたOxTは、疾走感あふれるナンバー「Clattanoia」でライブを開始。「君じゃなきゃダメみたい」ではオーイシマサヨシ(Vo, G)がサビの歌詞を「GRANRODEOじゃなきゃダメみたい」と変えて歌う。「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」の収録曲「変幻自在のマジカルスター」もレコーディングからこの日まで100回以上は歌い込んだという秘話を交えながら披露された。



2番手はFLOW×GRANRODEOとしてユニット活動を行っており、GRANRODEOの盟友とも呼べるFLOW。「風ノ唄」でライブを始めた彼らは、「DAYS」や「COLORS」といった懐かしいアニメ提供曲や最新シングル曲「新世界」をプレイした。MCではFLOW×GRANRODEOの活動を振り返り、「GRANRODEOと一緒にバンドをやっているのが自慢」「飛行機が苦手なKISHOWさんを初めて海外に連れて行ったのは僕たち」とメンバーが口々に語る。GRANRODEOの楽曲「modern strange cowboy」のカバーも披露され、場内は熱気に包まれた。



「イマズマロックフェス」を通じてGRANRODEOと親交を深めてきた西川貴教は「Roll The Dice」を皮切りにノンストップで楽曲を披露し、「2021年、最初のライブをGRANRODEOに捧げるためにここに来ました! 世界中がどうにもならない状況の中で、立ち上がることを俺たちは選んだ。そう間違いない、今日の中心はここにあるぞ!」と力強く宣言。「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」に収録されているGRANRODEOの楽曲「偏愛の輪舞曲」をライブならではのDJプレイを盛り込んで披露した。



出演者からバトンを受け取ったGRANRODEOは「Pierrot Dancin’」「情熱は覚えている」をすさまじい熱量でプレイ。その後も「メモリーズ」「ROSE HIP-BULLET」「ナミダバナ」といったアッパーチューンを連投する。KISHOWは「こんな時代だからこそ、僕らのライブが一助になればいいと、これだけは思ってます。引き続きこれから進んでいくGRANRODEOをよろしく」と語り、e-ZUKAも「いつかみんなとまた大騒ぎしてライブができるその日まで、皆さんお元気で。また会いましょう!」とオーディエンスにメッセージを送る。そして最後に2人は「Can Do」を届け、KISHOWの「最高の場所をありがとう!」という言葉とともに晴れやかな笑顔でライブを締めくくった。

