ブルース・スプリングスティーン、故・マイケル・グディンスキーに捧ぐ楽曲MV公開

ブルース・スプリングスティーンが、楽曲「アイル・シー・ユー・イン・マイ・ドリームズ」のMVを公開した。



最新アルバム『レター・トゥ・ユー』収録の同曲は、「死は終わりではない。夢の中で会おう」、「俺たちは夢の中で再び会って、生きて、笑うだろう」と歌う、亡くなった友人たちへ捧げた曲。今回のMVも、2021年3月1日に68歳で急逝した、オーストラリアの音楽業界の重鎮で、スプリングスティーンの長年の友人でもあったマイケル・グディンスキーに捧げられている。



マイケル・グディンスキーはマッシュルーム・レコードのオーナーで、また、ポール・マッカートニー、ザ・ローリング・ストーンズ、エド・シーランなどのツアー・プロモーターとしても長年活躍。スプリングスティーンは「私は過去50年間世界をツアーしてきたが、これほど優れたプロモーターに出会ったことはない」と追悼のコメントも発表した。





<作品情報>







ブルース・スプリングスティーン

アルバム『レター・トゥ・ユー』



発売日:2020年10月23日(金)

価格:2400円(税抜)

●全20Pカラーブックレット(英詞収録)

●全28P日本版ブックレット(解説:五十嵐正/対訳・訳者ノート「連続するひとつの小説」に加わった新しいチャプター:三浦久)



=収録曲=

1. One Minute Youre Here / ワン・ミニット・ユア・ヒア

2. Letter To You / レター・トゥ・ユー

3. Burnin Train / バーニン・トレイン

4. Janey Needs A Shooter / ジェイニー・ニーズ・ア・シューター*

5. Last Man Standing / ラスト・マン・スタンディング

6. The Power Of Prayer / ザ・パワー・オブ・プレイヤー

7. House Of A Thousand Guitars / ハウス・オブ・ア・サウザンド・ギターズ

8. Rainmaker / レインメイカー

9. If I Was The Priest / イフ・アイ・ワズ・ザ・プリースト*

10. Ghosts / ゴースト

11. Song For Orphans / ソング・フォー・オーファンズ*

12. Ill See You In My Dreams / アイル・シー・ユー・イン・マイ・ドリームズ



アーティスト公式ホームページ:https://brucespringsteen.net/