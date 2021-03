マハラージャン、最新EPより謎の美女の肉体美が映えるMV「セーラ☆ムン太郎」公開

東京都出身のシンガーソングライター・マハラージャンが、ソニーミュージックより2021年3月24日に配信リリースするメジャーデビュー作『セーラ☆ムン太郎』より、タイトルトラック「セーラ☆ムン太郎」のMVを公開した。



本EPでは、OKAMOTOSからハマ•オカモト(Bass)、Ovallからmabanua(drums)& Shingo Suzuki(Bass)、さらに石若駿(drums)、皆川真人(Keyboards)等気鋭のミュージシャンも参加している。「セーラ☆ムン太郎」のMVでは、ジャケット写真で起用された美しい女性ボディビルダーがフィーチャーされており、ヒーローが必要な様々な危機的シチュエーションで披露される肉体美が印象的な作品に仕上がっている。なお同曲は、名古屋テレビの音楽番組「BomberE」の3月度オープニングテーマにも決定している。



<リリース情報>







マハラージャン

3rd EP『セーラ☆ムン太郎』



発売日:2021年3月24日(水)

=収録曲=

1. セーラ☆ムン太郎

2. 示談

3. 適材適所

4. 空ノムコウ

5. 僕のムンクが叫ばない



Produced byマハラージャン

Recorded by 小野寺伯文(M 1, 2, 3 ) 、藤城真人(M 4 )

Mixed by 髙山徹

Mastered by 山崎翼



Official HP:https://maharajan.love/