JP.Companyが2年連続で国内「eBay」セラーの頂点に 「2020 eBay Japan Awards」受賞者を発表

グローバルなECモール「eBay（イーベイ）」への日本企業の出店を支援するeBay Japan（イーベイ・ジャパン）は2月25日、2020年に活躍した日本のセラー（売り手）を表彰する「2020 eBay Japan Awards」の受賞者を発表した。最優秀セラーの称号となる「セラー・オブ・ザ・イヤー」には、中古ファッション・ブランドバッグなどを販売するJP．Company（JPカンパニー）が昨年に続き2年連続で受賞した。



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今回、全6部門で10事業者を表彰した。最優秀賞の「セラー・オブ・ザ・イヤー」に加え、2020年から「eBay」での販売を開始し、最も売り上げを伸ばしたセラーを表彰する「ニューセラー・オブ・ザ・イヤー」も設けた。







さらに、最も売り上げを伸ばした個人・個人事業主を表彰する「アントレプレナー アワード」、注目5カテゴリーで成長したセラーを表彰する「カテゴリー グロース アワード」、社会貢献の姿勢を認めた「ソーシャルインパクト アワード」、セラーサポートに貢献したコンサルタントを表彰する「公認コンサルタント アワード」を新設している。



