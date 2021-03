柏木由紀が本日3月3日に約7年5カ月ぶりのソロシングル「CAN YOU WALK WITH ME??」をリリース。新作PRの一環として、柏木本人が東京・渋谷エリアを歩いて回った。

「CAN YOU WALK WITH ME??」はBiSH、BiS、豆柴の大群らが所属する音楽事務所WACKの代表・渡辺淳之介プロデュースによるシングル。柏木は30歳を迎えるという節目の年に、秋元康プロデュースを主軸とするAKB48での活動の枠を飛び越えてWACKとのコラボをしたことで話題を集めている。そんなソロシングルのリリースを記念して、柏木は渋谷駅前のスクランブル交差点に登場。大型ビジョンに映し出される「CAN YOU WALK WITH ME??」のスポット映像を見届けたあとにタワーレコード渋谷店、HMV&BOOKS SHIBUYAを歩いて回り、新作プロモーションを行った。路上では通行人との写真撮影に気さくに応じつつ、神宮前にある自身の所属事務所・ワタナベエンターテインメントに向かった。事務所に到着した柏木は、渡辺ミキ代表取締役社長と対面。改めてソロシングル発売の報告をし、記者陣からの質疑応答を受けたあと、再び徒歩で渋谷駅方面に向かって歩き始めた。

柏木が向かう先は、道玄坂にあるWACK事務所。渡辺は笑顔で柏木を出迎え、「サインもらおうと思って買ってきました」とタワーレコードの袋から「CAN YOU WALK WITH ME??」の初回限定盤と通常盤を取り出す。柏木は驚きながらもジャケットに渡辺へのメッセージとサインを入れた。そんな中、渡辺は「今日の今日まで(柏木とのコラボが)信じられなくて、お店に行ってやっと実感が湧きました」と、柏木とのコラボに夢見心地。「いやあ感無量です。ちょうどCDを買いに行ったときに柏木さんが店に来るかもみたいなムードでタワレコがざわざわし始めてました。女性の方が多かったですね。僕が店の写真をバシャバシャ撮ってたら、見知らぬおじさんに『このあと、ゆきりん来るよ』って教えてもらって(笑)」と今日の出来事を柏木に話し、柏木は「誰に言ってるの?(笑)」と大笑い。「あ、そうなんですかーって(笑)。何も言えないっていう」と渡辺が話しを続けると、柏木も楽しげに「あとで動画見たら、『あっ! 話しかけた人だ!』ってなりそう」と話に花を咲かせた。

また渡辺は「発売できたこと、改めて感無量です。皆さんの手に取っていただけていると思うので、聴いていただきたいなと。次、またご一緒してさせていただけたらうれしいです」とコメント。柏木は事務所を去る前に「本当にそうですよね。これで終わるのはもったいないくらい素敵な作品を作っていただいたのでまたぜひ、よろしくお願いします」と今後の展望を語った。