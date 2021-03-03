「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」「：破」「：Q」を1日1作ずつ無料配信するイベントが開催決定。Amazon Prime VideoのYouTube公式チャンネルおよび公式Twitter（@PrimeVideo_JP）で3月5日から7日まで行われ、最終日には「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の未公開シーンを含めた冒頭映像が公開される。
3月8日の「シン・エヴァンゲリオン劇場版」公開を記念して行われるこのイベント。MCとゲストが視聴者とともに作品を観ながら、トークを繰り広げる。「：序」「：破」をそれぞれ配信する3月5日と6日は川島明（麒麟）、「：Q」を配信する7日は東野幸治がMCを担当。全日程に向清太朗（天津）がゲスト出演するほか、1日目には柏木由紀（AKB48）、2日目には坂東工と野田あず沙、3日目にはトリンドル玲奈らも参加する。
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の冒頭映像は3月7日のイベント中にYouTubeで披露されたのち、Amazon Prime Videoにて3月7日24時30分から21日23時59分まで見放題独占配信される。映像は2019年開催のイベント「0706作戦」で上映された冒頭映像に、未公開部分を加えたものだ。
「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』同時視聴作戦」
「第1夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』同時視聴イベント」
日時：2021年3月5日（金）20:00～22:30
出演：川島明（麒麟）、向清太朗（天津）、柏木由紀（AKB48）
「第2夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』同時視聴イベント」
日時：2021年3月6日（土）20:00～22:30
出演：川島明（麒麟）、向清太朗（天津）、坂東工、野田あず沙
「第3夜『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』同時視聴イベント」
日時：2021年3月7日（日）21:45～24:30
出演：東野幸治、向清太朗（天津）、トリンドル玲奈 ほか
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