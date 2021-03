YUKIが4月28日にニューアルバム「Terminal」をリリースする。

「Terminal」は前作「forme」以来約2年ぶり、10枚目のオリジナルアルバム。DVD付きの初回限定盤とCDのみの通常盤の2仕様で発売される。各仕様の収録内容など、詳細は後日発表予定。

なおYUKIはアルバムに先駆け、3月24日に両A面シングル「Baby it's you / My lovely ghost」をリリースする。