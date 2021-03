渋谷龍太(SUPER BEAVER)、MAMI(SCANDAL)、中嶋イッキュウ(tricot、ジェニーハイ)、山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)を起用した、アウトドアブランド・KiUの新作ビジュアルが公開された。

KiUは“大人の外遊び”をコンセプトにしたレインウェアやアウトドアグッズを展開するブランド。昨年のルックではGEN(04 Limited Sazabys)、かなす(HEY-SMITH) 、Ivan(Survive Said The Prophet)、HIYADAM、UCARY & THE VALENTINEらがモデルを務めた。2021年の新作ルックでは、4人がKiUの最新のレイングッズなどを身に着けている。

ルックブックは38ページで、直営店「KiU FLAGSHIP SHOP SHIBUYA」をはじめとした一部のショップで数量限定で配布されている。