YUKI、約2年ぶり10枚目のオリジナルアルバム『Terminal』リリース

YUKIが、2021年4月28日にニューアルバム『Terminal』をリリースすることを発表した。
本作は、前作『forme』以来、約2年ぶりにリリースする自身通算10枚目のオリジナルアルバム。DVDが付属される初回生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態でリリースされることが発表されている。詳細は後日改めて発表。
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今年2月にはデビュー19周年に入り公式Instagramも開設。3月24日には両A面シングル『Baby its you / My lovely ghost』もリリースするなど、精力的に活動している。
＜リリース情報＞
YUKI
最新アルバム『Terminal』
発売日：2021年4月28日（水）
初回生産限定盤（CD+DVD／紙ジャケット仕様）：3800円（税抜）
通常盤（CD）：3000円（税抜）
YUKI
両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』
発売日：2021年3月24日（水）
初回仕様限定盤（紙ジャケット仕様）
品番：ESCL-5489
価格：1200円（税抜）
＝収録曲＝
Baby, its you
My lovely ghost
YUKI Official Site：http://www.yukiweb.net/
YUKIが、2021年4月28日にニューアルバム『Terminal』をリリースすることを発表した。