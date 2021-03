YUKI、約2年ぶり10枚目のオリジナルアルバム『Terminal』リリース

YUKIが、2021年4月28日にニューアルバム『Terminal』をリリースすることを発表した。



本作は、前作『forme』以来、約2年ぶりにリリースする自身通算10枚目のオリジナルアルバム。DVDが付属される初回生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態でリリースされることが発表されている。詳細は後日改めて発表。



関連記事:YUKI、両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』ジャケ写公開



今年2月にはデビュー19周年に入り公式Instagramも開設。3月24日には両A面シングル『Baby its you / My lovely ghost』もリリースするなど、精力的に活動している。





<リリース情報>



YUKI

最新アルバム『Terminal』



発売日:2021年4月28日(水)

初回生産限定盤(CD+DVD/紙ジャケット仕様):3800円(税抜)

通常盤(CD):3000円(税抜)







YUKI

両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』



発売日:2021年3月24日(水)

初回仕様限定盤(紙ジャケット仕様)

品番:ESCL-5489

価格:1200円(税抜)



=収録曲=

Baby, its you

My lovely ghost



YUKI Official Site:http://www.yukiweb.net/