BACK-ON、活動15周年のセルフカバーアルバム収録の新曲「Down」配信開始

BACK-ONが、2021年3月3日に新曲「Down」の各種サブスクサービスでの配信を開始する。



2月17日にリリースしたセルフカバーアルバム『FLIP SOUND』のCDに収録された新曲「Down」。BACK-ONの15年の活動を経た彼らが今までの全てをぶつけた渾身の一曲になっている。またジャケットはメンバーであるTEEDAによる書き下ろしとなっており本人からのコメントも届いている。



・TEEDAよりコメント

今回「Down」のジャケを描くにあたって、KENJI03から「こんな感じのジャケが良い」みたいな案があったんですが、ハードコア系のジャケットっぽくならず、程よくキャッチーさが欲しかったので、バランスを取るのが難しかったですね(笑)。バランス的にもDownのサウンドみたいに、「ラウド感とHiphop感、疾走感」が上手く表現出来たんじゃないかな?と思っています。TEEDA







<リリース情報>







BACK-ON

『Flip Sound』

2021年2月17日(水)発売



=収録曲=

[CD Disc-1] ※2形態共通

1. Butterfly

2. STRIKE BACK

3. flower

4. flyaway

5. ニブンノイチ

6. DRIVE

7. Sands of time

8. a day dreaming...

9. BLAZE LINE

10. NEW WORLD

11. ヒカリサスホウ

12. Over

13. INFINITY

14. Believer

15. アルティメット足立



[CD Disc-2]※2形態共通

1. Clown

2. Carry on

3. Laugh now

4. Misty rain

5. Knock knock

6. WILD THING

7. Wannabe

8. Good morning

9. Switch

10. rebirth

11. three two one

12. TOKYO BE-BOP

13. Shall we dance

14. Chain2020



[DVD]

【2020.12.13 無観客配信ライブ

"Bring the Noise Vol.3"】

1. Bring the Noise

2. Clown

3. Misty rain

4. DRIVE

5. 愛言葉

6. TOKYO BE-BOP

7. READY SET GO!

8. セルリアン

9. ROCKSTAR ANTHEM

10. with you

11. ニブンノイチ

12. flower



【MUSIC VIDEO】

Clown

Good morning

three two one

SWITCH

TOKYO BE-BOP

Shall we dance

Chain2020



・Official HP:https://backon-flipsound.com/