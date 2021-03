『DRAGON BALL』全世界同時配信型オンラインイベント全貌公開！

バンダイナムコエンターテインメントは、集英社、東映アニメーションと共に、世界中の『DRAGON BALL』ファンに向け、さまざまな『DRAGON BALL』のコンテンツを集結させた全世界同時配信型(一部の国と地域を除く)オンラインイベント『DRAGON BALL Games Battle Hour』を日本時間2021年3月7日(日)に開催する。



本イベントでは、5つのチャンネルが用意され、各チャンネルからそれぞれ異なるコンテンツをお届け。また、日本語・英語の2か国語にて、12時間にわたって全世界同時に生配信される。

ついに解禁されたその全貌を見ていこう!



まずは、本イベントのメインコンテンツ、『DRAGON BALL』の超人気ゲーム3タイトルが集結した世界最高峰の熱い闘い!

『DRAGON BALL』ゲームの中でも、特に熱い「対戦」が楽しめる、家庭用ゲーム『ドラゴンボール ファイターズ』、トレーディングカードゲーム『DRAGON BALL SUPER CARD GAME』、スマートフォン向けゲームアプリケーション『ドラゴンボール レジェンズ』の3タイトルが集結する。



それぞれのゲームタイトルの特性に合わせ、この日のために用意された特別なチーム構成や試合形式のもと、各ゲームタイトルにおける世界トップレベルの選手たちが参集し、その闘いの様子は2カ国語(日本語・英語)で全世界同時に生配信される。



◆家庭用格闘ゲーム『ドラゴンボール ファイターズ』

日本、フランス、アメリカ西部、アメリカ東部、スペインの5つのエリアから選出されたトップ選手による4つのグローバルチームを結成し、闘いに挑む。各地域での対戦をリレー方式で生配信! エリアと時間の垣根を超えたこの闘いに注目だ!



◆トレーディングカードゲーム『DRAGON BALL SUPER CARD GAME』

8名の各エリア大会のチャンピオンが集結! トーナメント方式で、各選手が優勝を目指す!

MC・コメンテーターがともに至高の闘いを盛り上げつつ、丁寧にルールを解説しながら進行するので、カードバトルを初めて観る方も存分に楽しめる内容となっている。



◆スマートフォン向けゲームアプリケーション『ドラゴンボールレジェンズ』

2019年にラスベガスで開催された世界大会メンバーが再集結! そして、その世界大会メンバーに『ドラゴンボール レジェンズ』運営開発チームが対決を挑む。

また、豪華メンバーが4択クイズで『ドラゴンボールレジェンズ』の知識と愛の深さを競い合うプログラムや、事前にファンから募集した質問にプロデューサーのTOSHIが回答するコーナーも展開! 盛りだくさんの内容でお届け♪



各タイトルにおける世界最強の選手たちによる、世界最高峰の熱戦から目が離せない‼︎



ゲームのみならず、この日しか出会えない『DRAGON BALL』の魅力が凝縮されたコンテンツが目白押し! バンダイナムコグループの『DRAGON BALL』の商品が勢ぞろいし、さまざまな角度から楽しめるようバラエティ豊かな施策をお届けする。

この日のために用意された、『DRAGON BALL』の魅力が凝縮されたコンテンツにも注目だ。



◆この日限りの特別映像!

悟空の目線で『DRAGON BALL』の世界を飛び回る特別映像や、歴代『DRAGON BALL』のゲーム内での ”かめはめ波” のシーンばかりを100個集めた特別映像を用意。『DRAGON BALL』の世界に飛び込もう!



◆3つのチャレンジ! SPECIAL CONTENTS

イベント開催時間内に与えられたミッションをクリアできるか⁉︎ 3つの「挑戦」を見続けることができるスペシャルコンテンツを展開。



<1、ジオラマアートチャレンジ>

作家の荒木さとし氏が12時間で『DRAGON BALL』のシーンを再現したジオラマを制作! どんなシーンがその手によって出来上がるのか、素晴らしい職人技を堪能しよう。



<2、プロデューサーゲームクリアチャレンジ>

歴代『DRAGON BALL』ゲームプロデューサーが集結! 力をあわせて、1つのゲームを12時間でクリアする。



<3、モザイクアートチャレンジ>

事前にユーザーから募集した「思い出のゲーム画像」を使って、モザイクアートを完成させるチャレンジ。あなたの投稿した 1 枚はどのピースになるのか⁉︎



