『SB69!!STARS!!』第9話 ガールズバンドだらけの大運動会！

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第9話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第9話は3月4日(木)深夜から順次配信・放送予定。先行カット&あらすじはこちら!



<第9話 「EMPIRE DOMINATOR」>

『ドゥキィ♡ガールズバンドだらけの大運動会!』が開催されることになる。『クリティクリスタ』『REIJINGSIGNAL』『BUDVIRGINLOGIC』『プラズマジカ』そしてなんと『Mashumairesh!!』もメイプルの猛プッシュで出演することになる。

激しいガールズバンドバトルが繰り広げられる! 果たして最後に笑うのは⁉︎ 誰だ⁉︎



>>>『SHOW BY ROCK!!STARS!!』第9話先行カットを全部見る



(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M