SCANDAL新曲「エターナル」リリース記念、生放送決定！ 意外な結末エピソード「え、そーなる？」メール大募集

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月1日(月)の放送では、3月4日(木)に控える新曲「エターナル」リリース記念スペシャルの生放送に向けて、メールを大募集! テーマは「え? そーなる?」!?HARUNA:ということで、シングル「eternal」のリリースを記念して、3月4日(木)にTOKYO FMで夜8時から……「SCANDAL Catch up supported by 明治アポロ-ON AIR-」生放送が控えています。3回目の生放送だね。TOMOMI:そうだね。RINA:ありがたい。HARUNA:いつもの「Catch up」の空気感はありつつの、ニューシングル「eternal」をより深く知ってほしい……という気持ちにあふれた特番をお届けしたいと思います。オンエアにさきがけて、メールを大募集しているのですが、ニューシングル「eternal」リリース記念スペシャルのメールテーマは……「え? そーなる?」(エ ソーナル?)。TOMOMI:いきなり言われてもわからんわからん。「エターナル」からの「エソーナル」ってことやね。MAMI:えたーなる……「え、そーなる?」ってことね。TOMOMI:そういうことですね……丁寧に説明してみました。MAMI:うん、わかんなかった。HARUNA:これは「予想と全然違う!」「想像してたモノと全然違う!」「思いもしなかった結果になった!」などなど、思わず「え? そーなる?」とつぶやいてしまうほどの「意外な結末」エピソードを、どんどん教えてください!RINA:めっちゃいいやん。MAMI:面白そう。HARUNA:ちなみに放送作家・大野さんの「え? そーなる?」は、あるコントの舞台でのこと。小道具で「黒いシークレットシューズ」(こっそり背を高く見せる靴)を美術さんに発注したところ、実際に届いたのは「白いロンドンブーツ」だった……え? そーなる?TOMOMI:どういう間違いなんやろな?スタッフ(大野):これはですね、20数年前にアシスタントをやっていたときに、コントで「黒いシークレットシューズ」が必要で、美術さんに発注したんですけど、当日届いた箱を開けたら「白いロンドンブーツ」だったんです。師匠の放送作家(コントの演出担当)にめちゃくちゃ怒られまして……「どんな発注したんだよ!」って言われたんですけど、確かに発注用紙には「黒いシークレットシューズ」って書いてあったんです。MAMI:その時点でコントだよね。RINA:ほんまやな。まったく替わりにならないものやんな。スタッフ(大野):で、仕方なく「白いロンドンブーツ」を黒いスプレーで塗って、なんとかしたんですけどね。TOMOMI:ほんまに「え? そーなる?」やな。HARUNA:白で良かったね。RINA:確かに。HARUNA:この例はわかりやすいな。あとは、例えば「ずっと思い続けている先輩、そんな片思いを支えてくれていた親友。だけど、いつの間にかその親友と先輩が付き合うことに……」え? そーなる?RINA:これはあるやろうね。MAMI:ありそう。TOMOMI:つらいねえ。HARUNA:とにかくメールを大募集します。3月4日(木)生放送直前までお待ちしています。採用された方にはプレゼントがあるかもよ……まだ決めていないそうですが。MAMI:じゃああるかもよ。RINA:あるんやろね。HARUNA:大人気の番組オリジナルグッズ「アポロポーチ」に続く、第2弾グッズも生放送中に決定します! お楽しみに!みなさんの「え? そーなる?」エピソード、オンエア直前まで……いや生放送中もお待ちしています。プレゼントは考え中! 番組オリジナルグッズ第2弾も番組内で決定しますのでお楽しみに!* * *続きは音声サービス「AuDee」でチェックしてみてください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056