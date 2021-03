Perfume 3人が選曲 リスナーに贈る最後の卒業ソング

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。それぞれが“卒業ソング”を選曲し、番組からの卒業も伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」3月1日(月)放送分)のっち:この春、学校を卒業する生徒のみなさん(リスナー)に向けて、Perfumeの楽曲の中から1曲、卒業生に贈る歌を選びたいと思います。毎年選んでますけど、2021年はどの曲を贈りましょうかね。かしゆか:え~! どうしよう……!?あ~ちゃん:そっかぁ。2021年とか言われるとね、まだ曲が出てないけん……迷うね。かしゆか:迷う~。のっち:言いだしっぺの私、のっちの選んだ曲は「ナナナナナイロ」です。かしゆか・あ~ちゃん:うぅ~! 被ってるぅーー!!のっち:(笑)。「ナナナナナイロ」という曲は……私たちの年齢って、一般的には悩みが増えてくるわけですよ。そんな私たちに、“未来は明るいよ”っていうか、“軽い気持ちで、旅するような気持ちで、人生を歩んでいこうじゃないか”って思わせてもらえた曲なんです。みんなにもいろいろ心配事あると思いますが、軽やかに生きていってほしいなという思いを込めて選ばせていただきました。あ~ちゃん:すごい。かしゆか:いや……同じこと思っちゃってんだよね。のっち:(笑)。かしゆか:じゃあ変えようか、せっかくだから。かしゆか:私、かしゆかが選んだ曲は「MY COLOR」!あ~ちゃん:おお~。のっち:好きな曲じゃん。かしゆか:大好きな曲です。いつの時代にもぴったり合う曲だな、ってずっと思い続けられる曲で。卒業って未来の不安もあったり、今までの友達とちょっと離れ離れなったりとか、環境が変わる不安とかもあると思うけど……何だって自分の手で切り開いていけて、未来を選択できる自由が今の時代にはたくさんあるから。重く考えず楽しく、どこだって繋がっていけるしどこにだって可能性は落ちてて……自分の才能とかもいろんな所で見てもらえる機会もあるから。それを、自分の手の平から広げていってもらえたらいいなと。そして、その手の平で友達とも大切な人とも繋がることもできるし、1人じゃないよっていうのが伝わるかなと思ってこの曲を選びました。あ~ちゃん:お~(拍手)。のっち:マジいい曲!かしゆか:本当好きだわ。のっち・あ~ちゃん:最高です。あ~ちゃん:私はこの曲と決めていました。私、あ~ちゃんが選ぶ2021年の卒業ソングは「ナナナナナイロ」です。のっち:よいしょ~!あ~ちゃん:歌詞の内容も素晴らしいですけども、聴いているだけで軽やかな気分になります。どこにだって行けるような気がしてきます。やっぱり自分自身を信じられないと、人のことは信じられないと思いますので……自分がどうなりたいか、どんな未来を掴みたいか、そういうことを自分を信じて想像することで、きっといい未来があるんだろうなと思います。そして歌詞が1個1個すごい素敵なんですよ。かしゆか:いい曲だ。あ~ちゃん:“行きたい場所に、会いたい人に、ときめいて、いつも自由だよ”って。最後に“ナナナナナイロ”って魔法の言葉みたいに言ってるんですよ。それがほんとに軽やかで、そうなっていける気がするって思える……それが卒業にぴったりだなと思って。かしゆか:足取りが軽くなるよね。【[Lyric Video] Perfume 「ナナナナナイロ」】あ~ちゃん:そして、生徒のみなさんにお知らせがあります。私たちPerfumeですが、この3月をもってSCHOOL OF LOCK! を卒業することになりました。かしゆか:はい、そうなんです。のっち:卒業することになりました。あ~ちゃん:丸13年お届けしてきました。たくさん聴いてくださった皆さん、ありがとうございます。かしゆか・のっち:ありがとうございます。あ~ちゃん:みなさんの卒業シーズンに、“みんなに贈る楽曲を”と思って選んでいたんですけど……なんとなく自分たちの思いも重なってこの楽曲になったのかな、と思います。かしゆか:そうだね。あ~ちゃん:ほんと13年という時間は……私たち32歳ですから、人生の3分の1はここでずっと過ごしてきて。同じ時代を生きている仲間といろいろ切磋琢磨して、いろんなことを話し合って、嬉しいことも寂しいことも悲しかったことも共感し合って、このPerfume LOCKS! は作り上げてきました。最後の研究(放送)は3月22日になりますが、ぜひとも最後まで聴いていただいて……みなさんといっしょに、“こんなこともあったよね”という思い出も振り返りながら、いっしょに卒業できたらなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/