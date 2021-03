鈴木おさむ YOASOBIとのコラボ楽曲は「痺れの度合いがすごかった」

放送作家の鈴木おさむさんが、3月1日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2月に発売された『ハルカと月の王子さま』(双葉社)について、執筆することになった経緯などパーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:鈴木おさむ先生が書かれた小説『月王子』がYOASOBI先生の『ハルカ』という曲になり、さらに小説をビジュアル小説化した本『ハルカと月の王子さま』が発売になっております。こもり教頭:これすごいですよね。どういう経緯なんですか?鈴木:僕がTHE RAMPAGEの陣くんと、金曜日の12時から『JUMP UP MELODIES TOP20』という番組をTOKYO FMでやっているんですけど、YOASOBIの『夜に駆ける』がパンって出てきたとき(2020年4月)に、Ayaseくんにリモートで出てもらったんです。こもり教頭:はい。鈴木:そのときに、『monogatary.com』に投稿された小説を歌にしたというのを聞いて、「面白い」と思ったんです。こんな小説のサイトがあることを知って、「一緒にやりたいな」みたいなことを言ったら、数日後に『monogatary.com』のスタッフから「本気ですか?」みたいな(笑)。さかた校長:(笑)。鈴木:そこは一般の方向けの投稿サイトなんですけど、自分も載せたいと思ってまず『月王子』という小説を書いたんです。それをAyaseくんが見て、数ヵ月かけて……主人公が「遥」という名前なんですけど、そこから『ハルカ』という曲を作り……。さかた校長:うん!鈴木:そこから伊豆見香苗さんのイラストでMVが作られて……僕も一緒に作ったんですけど。またそれを僕が見て、さらに書き足して、イラスト小説にする、という。ノリから始まったんですけど……(笑)。さかた校長:すごいな!鈴木:ラジオから始まった約1年のプロジェクト……というか、物語が完成した感じですね。さかた校長:曲だけじゃなくて、『月王子』や『ハルカと月の王子さま』も見させてもらいました。読んだ後は、部屋にある物たちにも「いろんな思い出があったよな」とすごく愛おしく思えました。僕も読みながら、遥の人生を見ているような気持ちになりました。鈴木:これは、(主人公の)遥が中学のときにマグカップを買って、いっしょに大人になっていって割れるまでの物語なんですよね。でもその“割れる”ということが……死んだり卒業だったりいろんな表現があると思うんですけど、つながっていくということを描きたかったのと……今回はマグカップですけど、誰かが見てくれているじゃない?こもり教頭:はい。鈴木:それは、先生だったり親だったり友達だったり。それを声に出して応援してくれる人はいないかもしれないけど(笑)、“誰か見てくれているよ”というのを伝えたい、という感じです。【YOASOBI「ハルカ」Official Music Video】こもり教頭:YOASOBI先生は『monogatary.com』に投稿された小説を歌にする、というプロジェクトをされているじゃないですか。今回おさむさんが書かれた小説をもとにした楽曲を初めて聴いたときは、どんな感じだったんですか?鈴木:ちょっと……痺れの度合いがすごかったかな。俺には卒業ソングにも聞こえたし。Ayaseくん曰くなんだけど、物語を歌にするってどういうことかというと……この曲って転調が多いんですよ。さっき“マグカップが割れた”って言いましたけど、小説は割れたところからの振り返りで書いているんです。さかた校長:うんうん。鈴木:Ayaseくんが作った『ハルカ』も、最後の大サビが割れたところなんです。こもり教頭:はー!鈴木:あそこをよーく聴くとそこから現代になっているんですけど、曲の構成はあそこから振り返るようになっているんですよ。こもり教頭:すごい!!鈴木:だから、僕の書いた小説の構造と『ハルカ』の曲の構成がいっしょなんです。俺も「すごく曲にハマっているな」と思っていたけど、Ayaseくんからこの話を聞いたときに、物語を曲にする責任を全うしているからYOASOBIの曲って物語といっしょに聴くとより好きになるし……。さかた校長:うん。鈴木:物語と作る曲ってこういうことだよな、って。アナログなのになんて新しいんだと思いました。なお、YOASOBIの『ハルカ』は、1月にリリースされた1st EP『THE BOOK』に収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/