村上春樹「どんな愛にも、ちょっとした“中休み”が必要」自身のラジオ番組「村上RADIO」で語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。2月28日(日)の放送は「村上RADIO~怒濤のセルフカバー~」と題して、村上さんが以前から"やってみたかった"というセルフカバー特集をオンエア。原曲とセルフカバーバージョンを、村上さんが思い出を語りながら選曲しました。この記事では、後半1曲とクロージング曲、"今日の言葉"についてお話された概要を紹介します。最後にスティングのヒットソング「If You Love Somebody Set Them Free」を聴いてください。1985年に発売されたアルバム『ブルー・タートルの夢』に入っていた曲です。「もし君が誰かを愛しているのなら、相手を自由にしてあげなくちゃね。自分だけのものとしてしがみついていたいのなら、僕のことは忘れてくれ」自由はいいですよね。でも自由になって何をするのかということも大事です。自由にしてはもらったけど、で、何すればいいんだ? みたいなことになるとけっこう困ります。スティングがこのバンドで来日したとき、僕は聴きに行ったんです。東京湾の埋め立て地で、オールナイトでやったんだけど、雨がザァーザァー降っていて足元もドロドロ、大変でした。ブランフォード・マルサリスなんかが入っていたころですね。最初はオマール・ハキムとかケニー・カークランドとか入っていたんですけど、彼らもスティングのバックをずっとやっているのに疲れたのか、お金にはなるけど大変ですから、飽きて辞めていったみたいです。オリジナルのほうはジャズ関係者がバックですが、セルフカバーのほうはロック系の人がバックをやっていますね。ハービー・ハンコックの名曲「Tell Me a Bedtime Story」をマイケル・ブルースタインのトリオが演奏します。マイケル・ブルースタインってほとんどのみなさんはご存じないと思うんだけど、僕の本の英訳をしているジェイ・ルービン(ハーヴァード大学名誉教授)というアメリカ人の甥っ子でして、僕も何度かボストンで会って話したことがあります。なかなかセンスの良いジャズ・ピアニストだったんだけど、やはりジャズでは飯が食えなかったのか、ちょっと前はボズ・スキャッグスのバックバンドでキーボードを弾いていました。でも、この「Tell Me a Bedtime Story」、素敵な演奏です。今日の言葉は、ひと昔前のフランス映画で耳にした言葉です。「美しすぎて」というタイトルの映画なんだけど、ここである登場人物の女性が言います。「愛はサッカーの試合に似ている。そこではハーフタイムが必要とされる」フランス映画らしい、含蓄のある科白ですよね。たしかにそうかもしれない。どんな愛にもちょっとした「中休み」が必要です。そこで仕切り直しがあり、プランの再編成みたいなのがあり、やがて後半戦が始まります。素敵な後半戦になるといいですね。それでは今日はこれまで。