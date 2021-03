『すみっコぐらし』食べマスにとんかつ・えびふらいのしっぽ登場♪

バンダイ キャンディ事業部では、キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」より「すみっコぐらし」の ”しろくま” と ”とかげ”、”とんかつ” と ”えびふらいのしっぽ” をかたどった『食べマス すみっコぐらし(しろくま・とかげ)/(とんかつ・えびふらいのしっぽ)』を、2021年3月2日(火)より全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて販売する。



「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現している。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。



『すみっコぐらし』からはこれまでも多くのキャラクターが登場していたが、今回は人気の4キャラクターをとってもかわいい和菓子にして「しろくま・とかげ」と「とんかつ・えびふらいのしっぽ」の2個入りセットを2種類同時発売で展開。

人気の ”しろくま” と ”とかげ” は中身の餡がいちごみるく味ともも味、食べマスシリーズに初登場の ”とんかつ” と ”えびふらいのしっぽ” は見た目の色と合わせた、チョコ味とバナナ味となっている。



「食べられるマスコット」の名の通り、キャラクター達のチャームポイントをぽってりとした ”練り切り” で表現。味だけでなく見た目も楽しむことができ、思わず並べて写真に収めたくなるとってもかわいい商品だ。



今回初登場のとんかつは、食べ残しのとんかつのはじっこ部分で、食べてもらうことを夢見ているキャラクター。「食べマス」でとんかつの夢を叶えてあげられるかも⁉︎ とんかつのこころつうじる友のえびふらいのしっぽと共に、美味しく召し上がれ♪



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.