天野こずえ原作による劇場アニメ「ARIA The CREPUSCOLO」が公開されることに合わせて、「ARIAシリーズスペシャルPV」が披露された。

3月5日より全国77館の劇場にて上映される「ARIA The CREPUSCOLO」は、2005年放送の「ARIA The ANIMATION」に始まる「ARIA」シリーズの15周年を記念した作品。PVでは大原さやか演じるアリシアのナレーションとともに灯里たちの映像が流され、「ARIA The ANIMATION」からの歩みを振り返ることができる。

さらに「ARIA The CREPUSCOLO」の入場者特典が、4週連続で配布されることも明らかに。天野描き下ろしコースターが数量限定で用意された。コースターは全8種で、3月5日からの1週目には「灯里&アイ」「アリス&アーニャ」、12日からの2週目には「藍華&あずさ」「アリス&アテナ」より1枚をプレゼント。3月19日からの3週目には「灯里&アリシア」「暁&ウッディー&アル」、26日からの4週目には「藍華&晃」「アテナ&アリシア&晃」より1枚がもらえる。

また去る2月28日14時には、東京・新宿ピカデリー、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・なんばパークスシネマにて舞台挨拶映像付き先行上映会が行われた。映像にはアリス役の広橋涼、アテナ役の佐藤利奈、アーニャ役の茅野愛衣、総監督を務める佐藤順一、監督を務める名取孝浩が出演。広橋は「『ARIA』は私の体の中にあるものなので、久しぶりという感覚はなかったのですが、新しい映像を観ることができるということが、すごくうれしいなと思いながら収録に臨んでいました」「『ARIA』は、皆さんのすぐそばにいる作品です。この作品を観て『幸せって増えていくよね』と思ってくれたらうれしいですし、状況がよくなったときに皆さんと一緒に観ることができたらと思っています」と語る。

2011年に死去した川上とも子からアテナ役を引き継いだ佐藤は、オファーが来たときの心境について「お話をいただいて大変光栄だったのですが、(川上)とも子さんは唯一無二の役者さんですので私に務まるのかどうかとても不安で、『(川上に)声質や色合いの似ている方がほかにいらっしゃる気がします』とお返事をしました」と回想。「そしたら、佐藤総監督より『僕は似ているところがあると思っている』という温かいメッセージをいただきまして、佐藤総監督が大丈夫と言ってくださるのであれば、どこか通じるところがあるのかもと思いまして、私でお役に立てることがあるのならば『やらせていただきます』とお返事いたしました」と明かした。

茅野は「アーニャ役としては、前作の『The AVVENIRE』からの出演だったのですが、もともと『ARIA』が大好きで、この業界に入ってきたので、こんな……夢が叶うことってあるんだなと思いました」と喜びを露わに。作品については「『ARIA』の映画を飲み物に例えると、“生クリームのせココア”みたいな映画だなと思っています。前作の『The AVVENIRE』が、アリシアさんが作った“生クリームのせココア”だとしたら、今回はアテナさんが一生懸命アリシアさんに聞いて作ってくれたものを『あーーーっ!』とこぼした感じの“生クリームのせココア”な映画だと思います(笑)」と表現した。

名取監督は「あまり自分で作ったものに対して、泣いたりはしないのですが」と前置きしつつ、「今回は不覚にもウルっとしてしまうことがあって、そういう意味では皆さんの心に刺さる作品になったのかな……と思っています。上映が始まりましたら、ARIAの世界に没頭してもらえたらいいなと思います」と述べる。最後に佐藤総監督は「TV版のアリシアのセリフで、灯里に『世界が素敵に見えるのは、あなたが素敵だからよ』という言葉があります。この『ARIA』という作品は悪人なども出てこないので、見ようによっては“そんなバカなと。そんなきれいな世界があるわけない、嘘だ”と言われることもあるのですが、そんな中で『この(ARIAの)世界っていいな』と思ってくれた人たちが、ここに集まってくれていると思っています。『ARIA』という作品は、皆さんの素敵な心を映す、映し鏡ではないかと思うんです。皆さんの素敵な心で、映画を作ることができたと思っていますので、皆さんの素敵な心をこれからもいただければうれしいです」と観客にメッセージを送った。

劇場アニメ「ARIA The CREPUSCOLO」

2021年3月5日(金)公開

スタッフ

原作:天野こずえ「ARIA」(ブレイドコミックス / マッグガーデン刊)

総監督・脚本:佐藤順一

監督:名取孝浩

キャラクターデザイン・総作画監督:伊東葉子

美術監督:氣賀澤佐知子(スタジオユニ)

色彩設計:木村美保

撮影監督:間中秀典

音楽:Choro Club feat. Senoo

音楽制作:フライングドッグ

音響制作:楽音舎

アニメーション制作:J.C.STAFF

製作:松竹

配給:松竹ODS事業室

キャスト

アリス・キャロル:広橋涼

アテナ・グローリィ:佐藤利奈

アーニャ・ドストエフスカヤ:茅野愛衣

まぁ:渡辺明乃

水無灯里:葉月絵理乃

アリシア・フローレンス:大原さやか

愛野アイ:水橋かおり

アリア:西村ちなみ

藍華・S・グランチェスタ:斎藤千和

晃・E・フェラーリ:皆川純子

あずさ・B・マクラーレン:中原麻衣

アレッタ・パーチェ:安野希世乃