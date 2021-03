みなさんこんにちは。科学コミュニケーターの伊達です。

2/10からはじまったニコニコ生放送「わかんないよね新型コロナ」。水曜と土曜の週2回、新型コロナに関する話題をお届けしております。

このブログでは2/24(水)の放送回を振り返ります。

この日の放送では、視聴者の皆さまからいただいた質問にお答えする形式で進めました。この記事では番組で扱った内容からいくつかピックアップしてお届けします。その他のご質問についても文末にリストアップしたので、ぜひ番組アーカイブをご覧ください。

この質問には、2月17日にご出演いただいた氏家無限先生よりメールにて回答を頂きました。 (回答日:2021年2月22日)

「新型コロナウイルスは全て同じではなく、異なる種類のウイルスに再感染することが報告されています。そのため、新型コロナウイルス感染症にかかって、回復した人でも、新型コロナワクチンの接種が推奨されています。」

この回答に対して番組中で堀さんは、「一度かかったあとワクチンを接種したという方のデータがこれから蓄積されてくると状況が変わる可能性もあるので、“現時点では”と考えると良い」と話していました。

氏家先生からは関連して、以下の論文もご紹介いただきました。

関連リンク:(査読前の論文)Antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection and boosted by vaccination neutralize an emerging variant and SARS-CoV-1

概要:既感染者へのファイザーorモデルナワクチンの接種で、B 細胞及びCD4+ T細胞のブースター反応が得られ、中和抗体価が1000倍に増加