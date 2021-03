「勉強がつらくて、メンタルもボロボロです…」高校受験が目前に迫った受験生たちの不安と熱い思い

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。2月26日(金)の放送では、応援部「宣言メイト」に書き込まれた、リスナーの今の気持ちを紹介! そのメッセージにパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭がエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。<リスナーからの宣言>「『失敗を経験したからこそ、頑張ろうとしている自分はすごく強い!!』という言葉を貰ったときに、すごく元気が出ました!! 一般入試まであと11日……終わったあとに、自信を持って“あのときは、勉強めっちゃ頑張った!!”と言えることができるように頑張ります!」(男性 15歳 香川県)こもり教頭「できることなら、失敗なんて誰もしたくないんだけど、自分がいろんなことを挑戦していくと、絶対に壁にもぶつかる。そのいきなりきた壁に“どうしようか?”と考えたとき、うまくいかなくて失敗することはもちろんある。だからこそ“その壁を乗り越えてやるために何をするか”というのが絶対に大事だから! 『あと11日』って言っているけど、全然焦る必要はないよ! 自分に自信を持って、最後まで全力で走り抜いて欲しい!さかた校長:胸を張って、最後に大きい笑顔を見せて欲しい!!<リスナーからの宣言>「本命の公立受験まであと10日と少し……ものすごく不安に押し潰されそうで、正直メンタルもボロボロです。本当は勉強も嫌いだし、つらいです。私と同じ受験生の方にも、苦しくて、つらくて、ネガティブな気持ちもたくさんあると思います。でも、私らはひとりじゃない。あなたもひとりじゃない。「SCHOOL OF LOCK!」の生徒(当番組のリスナーの呼称)のみなさまが私の日々の支えです。一緒に頑張って、楽しい高校生活を送りましょう」(女性 15歳 岡山県)こもり教頭:すごく嬉しいね! 「生徒のみなさまが私の日々の支えです」って言ってくれて、“生徒の背中を押せているんだ”って、ものすごく自分の力になる。顧問の僕からすると、具体的なサポートができないから、自分の想いだったり声を届けることしかできないんだけど、「メンタルもボロボロです」って言ってくれるきみみたいな生徒が、“それでもその言葉が届いてます”って言ってくれる時点で、僕はものすごくエネルギーになっているし元気になってる。だから逆に、この気持ちが届けばいいなと思う! 本当にきみはひとりじゃない。“俺もそばにいる”っていう気持ちで、きみにエールを届けるから。あともう少し! 勝負するときは誰しもが不安になるけど、その不安を超えるぐらいの自信を持って突っ走って欲しいです!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/