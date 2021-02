ナイトメアー・ビフォア・クリスマスのジャックがベアブリックに！

映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のジャック・スケリントンが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって発売される。



『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は1993年のディズニー映画。監督はティム・バートン。30年以上前の作品で、なおかつ1作のみでシリーズ化されていないが、その独特な世界観から今でも人気が高い。

メディコム・トイとしてもお気に入りのモチーフで、様々な商品がリリースされている。ジャックのベアブリックも過去何回か発売されているが、今回の物はそれらと表情が異なっている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) Disney

BE@RBRICK Jack Skellington 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左・中)、5万8000円+税(右)/2021年8月発売・発送予定/100%と400%は2体セット。これまでのジャックのベアブリックと異なり、口を開いた表情になっている。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



引き続きベアブリックの新作情報をお届けしよう。



(C) 本郷あきよし・東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001−2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK アグモン 100% & 400%/発売元:プレックス、販売代理店:メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年3月発売予定/アニメ『デジモンアドベンチャー』のアグモンをベアブリックで再現。

1/6計画にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s21)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TOM フロッキーVer. 100% & 400%(●)、BE@RBRICK TOM フロッキーVer. 1000%(★)、BE@RBRICK JERRY フロッキーVer. 100% & 400%(▲)、BE@RBRICK JERRY フロッキーVer. 1000%(■)/メディコム・トイ/各1万3000円+税(●▲)、各5万8000円+税(★■)/2020年7月発売・発送予定/アニメ『トムとジェリー』のトムとジェリーをベアブリック化。トムとジェリーは以前にもベアブリックになっているが、今回は表面がフロッキー仕上げになっている。ジェリーの100%と400%はショートレッグ仕様。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 青蓄光 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/不二家/1万3200円+税(左、中)、5万2000円+税(右)/2021年3月発売予定/不二家のペコちゃんが和のベアブリック招き猫に扮した人気シリーズに青蓄光バージョンが登場。明るい所から暗い所に持っていくと発光する。

不二家ネットショップ「ファミリータウン (www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。また1000%は、メディコム・トイ直営店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店でも発売予定。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s21)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SPACE SUIT GREEN HELMET & ORANGE SUIT Ver. 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年7月発売・発送予定/映画『2001: A Space Odyssey』(邦題『2001年宇宙の旅』)の宇宙服の1つをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 桃金メッキ 発光 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年3月発売予定/メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックでも人気の高い招き猫の新作。ボディにライトアップユニットを搭載し、LEDで発光。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

(C) HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 2G BLACK CHROME 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2021年3月発売予定/メディコム・トイが運営に参加するスタジオ2Gのロゴを配したベアブリックの黒メッキ版。400%はライトアップユニット搭載。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

CRYSTAL DECORATE mastermind JAPAN BE@RBRICK 400%/メディコム・トイ/100万円+税/2021年3月発売予定/ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)デザインのベアブリック。LIGHTS STYLE(ライツスタイル)社がクリスタルを使用し、1点ずつ手作業でデコレーション。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定販売、なくなり次第終了。

R@BBRICK TM & (C) 2015-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

R@BBRICK カリモク WOVEN 400%/メディコム・トイ/9万8000円+税/2021年3月発売予定/ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の木製バージョン。全高約32センチ。木製家具の老舗カリモク社製で、今回は寄せ木仕様になっている。熟練した職人のハンドメイドで1点ずつ仕上げられる。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



>>>ベアブリックの新作画像を全部見る







(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Black Heart 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年5月発売・発送予定/ロックミュージシャンhideのアイコンの1つブラックハートを用いたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

La Joconde. Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo, known as the Mona Lisa. Leonardo di ser Piero da Vinci, known as Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519)c. 1503–19 Musée du Louvre, Italian Paintings

(C) RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Michel Urtado

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LEONARD DE VINCI Mona Lisa 100% & 400% (左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左、中)、6万8000円(右)/2021年2月発売予定/レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザをプリントしたベアブリック。ルーブル美術館監修。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店及びLouvre美術館にて発売予定。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK KEITH HARING #8 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万8000円(右)/2021年7月発売・発送予定/アーティストのキース・ヘリングの作品を使用したベアブリック、第8弾。背面にはヘリングのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #8 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万8000円(右)/2021年7月発売・発送予定/アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの作品を使用したベアブリック、第8弾。背面にはバスキアのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) PUSHEAD

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PUSHEAD #5 1000%/メディコム・トイ/7万8000円+税/2021年7月発売・発送予定/アーティストのパスヘッドの作品を使用したベアブリック第5弾が、1000%になって登場。ウォータープリント(水圧転写印刷)を使用しており、若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) GRAFFLEX ARTS

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GRAFFLEX 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2021年6月発売・発送予定/アーティストのグラフレックスの作品を使用したベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年2月24日(水)から3月10日(水)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C)2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Coca-Cola 1000% CLEAR BODY/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年3月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。



ウォータープリント(水圧転写印刷)とは、水面にインクの乗ったフィルムを浮かべ、そこに対象物を乗せて沈めることで、水圧により均一に印刷する技術。タンポ印刷では難しい三次曲面への印刷に向いているが、弱点として印刷の際にわずかなズレが起きる場合がある。

ベアブリックではデザインを正確に再現する必要がありズレが許されないタイプはタンポ印刷、柄を全身に印刷して若干のズレが「味」になるようなタイプにはウォータープリントと使い分けられている。



>>>ベアブリックの新作画像を全部見る



問い合わせ先:(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。