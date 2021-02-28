劇場アニメ「BanG Dream! Episode of Roselia II : Song I am.」の公開日が6月25日に決定した。

これは本日2月28日21時にYouTubeの「バンドリちゃんねる☆」でプレミア公開された「バンドリ！6周年記念特別番組」にて発表された情報。劇場アニメ「BanG Dream! Episode of Roselia」は前後編の2部作として制作され、前編にあたる「I : 約束」は4月23日に公開を控えている。

なお「バンドリ！6周年記念特別番組」ではほかにも新情報が明らかに。スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のNintendo Switch版が制作決定し、年内にリリースされる。また新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて開催を延期していた「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020」の振替公演を実施。「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2021」と題され、埼玉・メットライフドームで6月5日・6日に行われる。

「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2021」

日時：2021年6月5日（土）、6月6日（日）

会場：埼玉県 メットライフドーム

出演：Poppin’Party、Roselia、Morfonica、RAISE A SUILEN、佐倉綾音（Afterglow 美竹蘭役）、前島亜美（Pastel*Palettes 丸山彩役）、伊藤美来（ハロー、ハッピーワールド！ 弦巻こころ役）

劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」

2021年4月23日（金）ロードショー

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

ストーリー原案：中村航、Craft Egg

総監督：柿本広大

監督：三村厚史

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：柿本広大

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸

サブキャラクターデザイン：八森優香

CGディレクター：遠藤求

サブCGディレクター：佐々木敦也

モデリングディレクター：武内泰久、山田多樹、長谷井麻衣、榊原大成

リギングディレクター：矢代奈津子、山下瑠里

色彩設計：北川順子

撮影監督：井上麻梨

美術監督：牧野裕樹（KUSANAGI）

美術設定：成田偉保（KUSANAGI）

編集：梅津朋美（エディッツ）

音響監督：飯田里樹

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

製作：BanG Dream! Project、ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズ

配給：ブシロード

キャスト

湊友希那：相羽あいな

氷川紗夜：工藤晴香

今井リサ：中島由貴

宇田川あこ：櫻川めぐ

白金燐子：志崎樺音

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